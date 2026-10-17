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Haaland že ve, kam gre, če bo City drakonsko kaznovan: Naslednja postaja je Barcelona

Manchester, 17. 10. 2026 08.17 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
M.J.
Erling Haaland

Nad Manchester Cityjem visi ena največjih negotovosti v sodobni zgodovini kluba. Angleški nogometni prvak se še naprej sooča s posledicami domnevnih finančnih nepravilnosti, v britanskih medijih pa se vse glasneje ugiba o morebitnih strogih sankcijah in njihovem vplivu na prihodnost največjih zvezdnikov moštva. Tudi prvi zvezdni Erling Haaland že razmišlja o odhodu. V primeru izključitve Cityja naj bi že izbral novo destinacijo ...

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Po poročanju medijev naj bi o prihodnosti že razmišljal tudi Erling Haaland. Norveški golgeter naj bi bil pripravljen ostati na stadionu Etihad le v primeru, da se klub izogne najhujšim kaznim, medtem ko naj bi si v nasprotnem primeru že izbral novo destinacijo.

Barcelona pred vsemi konkurenti

Čeprav so zanimanje za enega najboljših napadalcev na svetu pokazali tudi Real Madrid, PSG, Arsenal in Chelsea, naj bi Haaland po navedbah angleških medijev prednost namenjal Barceloni. 

Kylian Mbappe in Erling Haaland. Biosta kmalu igrala v isti ligi?
Kylian Mbappe in Erling Haaland. Biosta kmalu igrala v isti ligi?
FOTO: Profimedia

Pogovori med predstavniki katalonskega velikana in Haalandovim taborom naj bi potekali v pozitivnem ozračju, norveški reprezentant pa naj bi Barcelono videl kot idealno okolje za nadaljevanje kariere.

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Katalonci mu lahko ponudijo vlogo prvega napadalca in osrednje figure moštva za prihodnja leta, kar naj bi ga še posebej privlačilo.

Morebitne sankcije bi lahko znižale odškodnino

Haaland ima s Cityjem pogodbo do leta 2034, njegova tržna vrednost pa je ocenjena na približno 200 milijonov evrov. V Barceloni naj bi upali, da bi morebitne kazni proti angleškemu klubu pomembno zmanjšale pogajalsko izhodišče Cityja. 

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V tem primeru bi lahko bil prestop izvedljiv že za približno 100 milijonov evrov, kar bi za finančno še vedno občutljivo Barcelono predstavljalo precej bolj dosegljiv znesek.

Bi Haaland zaprl vrata Alvarezu?

Morebiten prihod norveškega zvezdnika bi lahko vplival tudi na druge prestopne načrte Barcelone. Po navedbah medijev bi se vodstvo kluba v tem primeru verjetno odpovedalo lovu na Juliana Alvareza, saj bi večino finančnih sredstev in pozornosti namenilo prav Haalandovemu podpisu.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

Za zdaj ostaja vse skupaj v sferi ugibanj, jasno pa je, da bo razplet postopkov proti Manchester Cityju pomembno vplival ne le na prihodnost angleškega velikana, temveč tudi na prestopno dogajanje med evropsko nogometno elito.

Razlagalnik

Slogan 'Més que un club' (več kot klub) je globoko zakoreninjen v identiteti FC Barcelone. Odraža dejstvo, da klub ni le športna organizacija, temveč simbol katalonske identitete, kulture in jezika. V času političnih zatiranj v Španiji je bil klub prostor, kjer so se ljudje lahko svobodno izražali, zato ima danes močno družbeno in politično vlogo, ki presega zgolj nogometne rezultate.

Klub je leta 1899 ustanovil švicarski nogometaš Hans Gamper. Njegova vizija je bila ustvariti nogometni klub v Barceloni, ki bi združeval ljudi različnih narodnosti in ozadij. Gamper je bil ključna osebnost v zgodnjih letih kluba, saj je s svojo energijo in organizacijskimi sposobnostmi postavil temelje za to, da je Barcelona postala eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov na svetu.

Stadion Etihad, znan tudi kot City of Manchester Stadium, je domače igrišče Manchester Cityja. Zgrajen je bil prvotno za potrebe iger Commonwealtha leta 2002, kasneje pa so ga preuredili v nogometni stadion. Postal je simbol preobrazbe Manchester Cityja v enega najbogatejših in najuspešnejših klubov v sodobnem nogometu, saj je bil ključni del infrastrukture, ki je klubu omogočila rast na svetovni ravni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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nogomet haaland

Kakšna kazen bo doletela Manchester City?

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KOMENTARJI8

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korcula1
17. 10. 2026 09.29
Pri Barci bo rezerva Šešku
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0 0
LolSLO
17. 10. 2026 09.28
Ok vse lepo in prav..ampak to smo že videli,ko so v barco prišli taki napadalci. Vsi vemo kaj se je zgodilo z Ibrahimovićem ,ki je podobnega kova igralca. Zdaj se sliši vse lepo a realnost je nekaj drugega. Pa nekaj se omenja,da se belim tresejo hlače..čisto nič,ker mi imamo zvezdnikov za izvoz in se bomo kakšnega še znebili:)
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+1
1 0
SLOVENSKI CHATGPT
17. 10. 2026 09.16
Belim navijacem se ze tresejo hlace.
Odgovori
0 0
Loptass
17. 10. 2026 08.56
To bi potem pomenilo, da bi nas morali crispi, realist, nejc, manucai idr. prepričati, da Real nikoli sploh ni želel Halanda in ga sploh ne potrebuje ter da bi bila to hkrati to bizarna okrepitev Barcelone.
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0 0
zmerni pesimist
17. 10. 2026 08.54
Barcelana pa istih problemih kot man
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+1
1 0
Loptass
17. 10. 2026 09.06
Eno je kaj si želiš, drugo pa realnost.
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+1
1 0
Clovek
17. 10. 2026 08.44
A še ne ve, da gresta s Cherkijem v Madrid? Mu prijatelj od prijatelja še ni sporočil?
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0 0
Luigi Taveri II.
17. 10. 2026 08.30
Če si bo to zaslužil , zakaj pa ne?
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+2
2 0
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