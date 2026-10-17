Haaland že ve, kam gre, če bo City drakonsko kaznovan: Naslednja postaja je Barcelona

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Po poročanju medijev naj bi o prihodnosti že razmišljal tudi Erling Haaland. Norveški golgeter naj bi bil pripravljen ostati na stadionu Etihad le v primeru, da se klub izogne najhujšim kaznim, medtem ko naj bi si v nasprotnem primeru že izbral novo destinacijo.

Barcelona pred vsemi konkurenti

Čeprav so zanimanje za enega najboljših napadalcev na svetu pokazali tudi Real Madrid, PSG, Arsenal in Chelsea, naj bi Haaland po navedbah angleških medijev prednost namenjal Barceloni.

Kylian Mbappe in Erling Haaland. Biosta kmalu igrala v isti ligi? FOTO: Profimedia

Pogovori med predstavniki katalonskega velikana in Haalandovim taborom naj bi potekali v pozitivnem ozračju, norveški reprezentant pa naj bi Barcelono videl kot idealno okolje za nadaljevanje kariere.

Katalonci mu lahko ponudijo vlogo prvega napadalca in osrednje figure moštva za prihodnja leta, kar naj bi ga še posebej privlačilo.

Morebitne sankcije bi lahko znižale odškodnino

Haaland ima s Cityjem pogodbo do leta 2034, njegova tržna vrednost pa je ocenjena na približno 200 milijonov evrov. V Barceloni naj bi upali, da bi morebitne kazni proti angleškemu klubu pomembno zmanjšale pogajalsko izhodišče Cityja.

V tem primeru bi lahko bil prestop izvedljiv že za približno 100 milijonov evrov, kar bi za finančno še vedno občutljivo Barcelono predstavljalo precej bolj dosegljiv znesek.

Bi Haaland zaprl vrata Alvarezu?

Morebiten prihod norveškega zvezdnika bi lahko vplival tudi na druge prestopne načrte Barcelone. Po navedbah medijev bi se vodstvo kluba v tem primeru verjetno odpovedalo lovu na Juliana Alvareza, saj bi večino finančnih sredstev in pozornosti namenilo prav Haalandovemu podpisu.

Erling Haaland FOTO: Profimedia

Za zdaj ostaja vse skupaj v sferi ugibanj, jasno pa je, da bo razplet postopkov proti Manchester Cityju pomembno vplival ne le na prihodnost angleškega velikana, temveč tudi na prestopno dogajanje med evropsko nogometno elito.