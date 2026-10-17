Haaland že ve, kam gre, če bo City drakonsko kaznovan: Naslednja postaja je Barcelona

Po poročanju medijev naj bi o prihodnosti že razmišljal tudi Erling Haaland. Norveški golgeter naj bi bil pripravljen ostati na stadionu Etihad le v primeru, da se klub izogne najhujšim kaznim, medtem ko naj bi si v nasprotnem primeru že izbral novo destinacijo.
Barcelona pred vsemi konkurenti
Čeprav so zanimanje za enega najboljših napadalcev na svetu pokazali tudi Real Madrid, PSG, Arsenal in Chelsea, naj bi Haaland po navedbah angleških medijev prednost namenjal Barceloni.
Pogovori med predstavniki katalonskega velikana in Haalandovim taborom naj bi potekali v pozitivnem ozračju, norveški reprezentant pa naj bi Barcelono videl kot idealno okolje za nadaljevanje kariere.
Katalonci mu lahko ponudijo vlogo prvega napadalca in osrednje figure moštva za prihodnja leta, kar naj bi ga še posebej privlačilo.
Morebitne sankcije bi lahko znižale odškodnino
Haaland ima s Cityjem pogodbo do leta 2034, njegova tržna vrednost pa je ocenjena na približno 200 milijonov evrov. V Barceloni naj bi upali, da bi morebitne kazni proti angleškemu klubu pomembno zmanjšale pogajalsko izhodišče Cityja.
V tem primeru bi lahko bil prestop izvedljiv že za približno 100 milijonov evrov, kar bi za finančno še vedno občutljivo Barcelono predstavljalo precej bolj dosegljiv znesek.
Bi Haaland zaprl vrata Alvarezu?
Morebiten prihod norveškega zvezdnika bi lahko vplival tudi na druge prestopne načrte Barcelone. Po navedbah medijev bi se vodstvo kluba v tem primeru verjetno odpovedalo lovu na Juliana Alvareza, saj bi večino finančnih sredstev in pozornosti namenilo prav Haalandovemu podpisu.
Za zdaj ostaja vse skupaj v sferi ugibanj, jasno pa je, da bo razplet postopkov proti Manchester Cityju pomembno vplival ne le na prihodnost angleškega velikana, temveč tudi na prestopno dogajanje med evropsko nogometno elito.
Slogan 'Més que un club' (več kot klub) je globoko zakoreninjen v identiteti FC Barcelone. Odraža dejstvo, da klub ni le športna organizacija, temveč simbol katalonske identitete, kulture in jezika. V času političnih zatiranj v Španiji je bil klub prostor, kjer so se ljudje lahko svobodno izražali, zato ima danes močno družbeno in politično vlogo, ki presega zgolj nogometne rezultate.
Klub je leta 1899 ustanovil švicarski nogometaš Hans Gamper. Njegova vizija je bila ustvariti nogometni klub v Barceloni, ki bi združeval ljudi različnih narodnosti in ozadij. Gamper je bil ključna osebnost v zgodnjih letih kluba, saj je s svojo energijo in organizacijskimi sposobnostmi postavil temelje za to, da je Barcelona postala eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov na svetu.
Stadion Etihad, znan tudi kot City of Manchester Stadium, je domače igrišče Manchester Cityja. Zgrajen je bil prvotno za potrebe iger Commonwealtha leta 2002, kasneje pa so ga preuredili v nogometni stadion. Postal je simbol preobrazbe Manchester Cityja v enega najbogatejših in najuspešnejših klubov v sodobnem nogometu, saj je bil ključni del infrastrukture, ki je klubu omogočila rast na svetovni ravni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.