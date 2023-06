Haaland posvaril konkurenco: Ne pozabite, da jih imam šele 22

Erling Haaland je v Manchester City prišel z jasnim ciljem – da klubu po vrsti evropskih razočaranj pomaga do (tako želenega) naslova v Ligi prvakov. Leto dni, tri lovorike in 52 golov kasneje je Norvežanu uspelo. Meščani so na krilih njegovih zadetkov najprej pokorili angleško elito, potem osvojili FA pokal in za piko na i fantastične sezone v finalu Lige prvakov premagali še Inter. 22-letni napadalec se je takoj po velikem slavju v Istanbulu že zazrl v prihodnost in nasprotnikom nagnal strah v kosti z besedami, da ima še veliko prostora za napredek.

Čeprav ga v finalu ni bilo med strelci in se je zdelo, da med čvrsto Interjevo obrambo nikakor ni ujel pravega ritma, je Erling Haaland brez kančka dvoma prvi junak nepozabne sezone Manchester Cityja. Na 53 tekmah v vseh tekmovanjih je podrl vse strelske rekorde, v polno meril kar 52-krat, temu pa dodal še devet asistenc. Predstavljal je točno tisto, kar je Cityju v preteklih evropskih sezonah zmanjkalo. Ker je z meščani že v svoji prvi sezoni osvojil trojček lovorik, je po mnenju mnogih tudi prvi kandidat za zlato žogo. Ob tem je na mestu vprašanje, kje, če sploh, se lahko 22-letni stroj za zadetke še izboljša. O tem očitno razmišlja tudi sam, saj je po velikem slavju v Istanbulu legendarnega Thierryja Henryja prosil za nasvet, kaj naj še doda v svoji igri. Nekdanji napadalec Arsenala in Barcelone ga je najprej zasul s pohvalami. "V kazenskem prostoru ni ničesar, kar bi se še lahko naučil," je dejal, potem pa pripomnil, da bi se lahko vendarle še izboljšal predvsem v igranju z desno nogo in v situacijah, ko je s hrbtom obrnjen proti vratom nasprotnika. "Če bo začel zaključevati z desno, tako kot to počne z levo, bo konec. Dosegal bo po 100 zadetkov," je Henry s svojo izjavo izzval smeh ostalih strokovnih komentatorjev CBS-a Jamieja Carragherja, Micaha Richardsa in Petra Schmeichla. Haaland pa je njegovo pripombo vzel smrtno resno in dodal: "Iskreno, strinjam se. Ne pozabite, da jih imam šele 22. Še ogromno se lahko naučim. Ogromna razlika je med igralcem, kakršen sem danes, in tistim, ko sem podpisal za Borussio Dortmund. V načinu, kako razmišljam po tekmah, kako se motiviram, kako komuniciram z ostalimi." Po navadi ni živčen, a tokrat je bilo drugače Z naskokom najboljši strelec Cityja v tej sezoni je v preteklosti večkrat dejal, da pred tekmami ne čuti posebnega pritiska. Tokrat pa je bilo vendarle drugače, je priznal tudi sam. "Bil sem zelo živčen. V trebuhu sem čutil, da je pred menoj velika tekma. Vsi smo vedeli, da je to edinstvena priložnost za trojček." Haaland je na koncu osvojil zlato kopačko za najboljšega strelca tako v angleški Premier League kot v Ligi prvakov. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju je dosegel 12 zadetkov (le enega z bele točke), kar je štiri več od Liverpoolovega Mohameda Salaha, ki je sezono končal na drugem mestu. Norveški virtuoz je po velikem finalu zatrdil, da mu motivacije pred naslednjo sezono kljub vsem uspehom ne manjka. Priznal pa je, da bi rad uspehe čim prej prenesel tudi v reprezentančni dres. Z Norveško bi rad čim prej okusil slast nastopanja na velikih tekmovanjih. "Naredil bom vse, da to uresničim," je obljubil rojakom.