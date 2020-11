Haaland rekordno hitro do meje 15 golov v LP

Statistika Erlinga Haalanda v dresih Borussie Dortmund in norveške članske reprezentance v letu 2020.

Erling Braut Haalandje na tekmi Borussia Dortmund – Brugge (3:0) za porursko ekipo prispeval dva gola, ki sta njegov letošnji seštevek zadetkov pomaknila na šest, s tem pa je spet sam na vrhu lestvice strelcev v najmočnejšem klubskem tekmovanju v sezoni 2020/21. Njegov prvi zadetek na tej tekmi v 18. minuti pa je bil zanj skupno že 15. v Ligi prvakov. Za to mejo je potreboval daleč najmanj tekem med vsemi nogometaši, le 12. Pred njim sta bila rekorderja Ruud van NistelrooyinRoberto Soldado, ki sta do 15. zadetka prišla na 19 tekmah Lige prvakov.