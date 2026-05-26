Real Madrid se mu je odrekel, on pa je postal eden najboljših na svetu

V moderni različici Lige prvakov je naslov prvaka ubranila le ena ekipa. Gre za Real Madrid, ki je šampion stare celine postal kar trikrat zapored. Produkt njihove šole je prav Achraf Hakimi, ki je imel v španski prestolnici v Daniju Carvajalu zelo močno konkurenco na položaju desnega bočnega branilca.
V želji po večji minutaži je dve sezoni kot posojen nogometaš branil barve dortmundske Borussie, nato pa je kraljevi klub naredil veliko napako in ga za 43 milijonov evrov prodal Interju. V prestolnici mode je Maročan nadaljeval z vrhunskimi predstavami in po odlični sezoni leta 2021 za 68 milijonov prestopil v PSG.
S francoskim velikanom je petkrat postal državni prvak, lani pa je še drugič v svoji karieri dvignil najelitnejšo trofejo klubskega nogometa. Prvič je Ligo prvakov osvojil z Real Madridom, kjer ni imel vidnejše vloge, pri PSG-ju pa velja za enega izmed najpomembnejših nogometašev, kar je dokazal tudi v lanskem finalu.
"To je bila izvrstna moštvena akcija, izkoristili smo premoč v posesti. Fabian Ruiz je imel žogo, podal Vitinhi, ta pa je poskrbel za dobro podajo do Desireja Doueja. Ta je nakazal strel, a mi podal, me našel v vlogi napadalca. Žogo, ki sem jo dobil na pladnju, sem moral le še preusmeriti v gol," je prvi gol v lanskem finalu opisal Hakimi.
S soigralci je Inter odpravil s petardo in vknjižil največjo zmago v zgodovini finalov Lige prvakov. Verjame, da so si lani nabrali prepotrebne izkušnje in da lahko naslov letos ubranijo. "Zdaj vemo, kako se lotiti takšnih tekem. Najpomembneje je, da še vedno ostajamo zelo motivirani. Ta finale smo si zaslužili in nanj se pripravljamo kot na lanskega," dodaja branilec, ki je v tej sezoni Lige prvakov sodeloval pri osmih golih.
Njihov tekmec bo Arsenal, s katerim so se lani merili v polfinalu. Takrat so Parižani na obeh obračunih vknjižili minimalno zmago, pred domačimi navijači pa se je pod odločilni zadetek podpisal prav Hakimi. "Smo kot velika družina. Res smo izvrstna skupina, ki je zmožna dosegati izvrstne rezultate," je zaključil hitronogi Maročan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.