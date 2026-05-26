Real Madrid se mu je odrekel, on pa je postal eden najboljših na svetu

Pariz, 26. 05. 2026 16.50 pred 23 minutami 2 min branja 0

B.B. A.M.
Achraf Hakimi

Achraf Hakimi je branilec in branilci so v nogometu tisti, o katerih se pogosto govori premalo. Maročan svojo kakovost in pomembnost dokazuje iz tedna v teden, ključen pa je bil tudi v lanskem finalu Lige prvakov, ko je z golom začel potop Interja. 27-letnik verjame, da lahko v soboto s soigralci proti Arsenalu ubranijo naslov.

V moderni različici Lige prvakov je naslov prvaka ubranila le ena ekipa. Gre za Real Madrid, ki je šampion stare celine postal kar trikrat zapored. Produkt njihove šole je prav Achraf Hakimi, ki je imel v španski prestolnici v Daniju Carvajalu zelo močno konkurenco na položaju desnega bočnega branilca.

V želji po večji minutaži je dve sezoni kot posojen nogometaš branil barve dortmundske Borussie, nato pa je kraljevi klub naredil veliko napako in ga za 43 milijonov evrov prodal Interju. V prestolnici mode je Maročan nadaljeval z vrhunskimi predstavami in po odlični sezoni leta 2021 za 68 milijonov prestopil v PSG.

Achraf Hakimi v dresu Real Madrida
FOTO: AP

S francoskim velikanom je petkrat postal državni prvak, lani pa je še drugič v svoji karieri dvignil najelitnejšo trofejo klubskega nogometa. Prvič je Ligo prvakov osvojil z Real Madridom, kjer ni imel vidnejše vloge, pri PSG-ju pa velja za enega izmed najpomembnejših nogometašev, kar je dokazal tudi v lanskem finalu.

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran v soboto, 30. maja, ob 18. uri. Spektakel si boste lahko ogledali na programu POP TV, v madžarski prestolnici pa se bomo uro pred začetkom obračuna podali v studijski del. Z vami bosta Sanja Modrić in Zlatko Zahović.

"To je bila izvrstna moštvena akcija, izkoristili smo premoč v posesti. Fabian Ruiz je imel žogo, podal Vitinhi, ta pa je poskrbel za dobro podajo do Desireja Doueja. Ta je nakazal strel, a mi podal, me našel v vlogi napadalca. Žogo, ki sem jo dobil na pladnju, sem moral le še preusmeriti v gol," je prvi gol v lanskem finalu opisal Hakimi.

Achraf Hakimi po lanskem finalu Lige prvakov
FOTO: AP

S soigralci je Inter odpravil s petardo in vknjižil največjo zmago v zgodovini finalov Lige prvakov. Verjame, da so si lani nabrali prepotrebne izkušnje in da lahko naslov letos ubranijo. "Zdaj vemo, kako se lotiti takšnih tekem. Najpomembneje je, da še vedno ostajamo zelo motivirani. Ta finale smo si zaslužili in nanj se pripravljamo kot na lanskega," dodaja branilec, ki je v tej sezoni Lige prvakov sodeloval pri osmih golih.

Njihov tekmec bo Arsenal, s katerim so se lani merili v polfinalu. Takrat so Parižani na obeh obračunih vknjižili minimalno zmago, pred domačimi navijači pa se je pod odločilni zadetek podpisal prav Hakimi. "Smo kot velika družina. Res smo izvrstna skupina, ki je zmožna dosegati izvrstne rezultate," je zaključil hitronogi Maročan.

