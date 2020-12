City želi za vsako ceno na evropski vrh in računa, da ga bo tja popeljal Haaland

Erling Braut Haaland, ki je 32 tekmah za Borussio iz Dortmunda dosegel 33 golov, bo zaradi strgane mišice odsoten z igrišč do januarja. Borussia se je brez njega uvrstila v izločilne boje Lige prvakov, v prvenstvu pa je trenutno na četrtem mestu. Tudi prisilna odsotnost z igrišč ne zmanjšuje veliko zanimanje, ki ga skorajda vsi evropski velikani ves čas izkazujejo 20-letnemu Norvežanu. Juventus, Real, Barcelona, Manchester United, Bayern, in še in še bi lahko naštevali klube, ki si robustnega napadalca želijo v svojih vrstah. A če je verjeti nekaterim medijskim zapisom z Otoka je najbolj zagrizel Manchester City. Potem ko je Pep Guardiolapodaljšal pogodbo še za dve sezoni je jasno, da bo Katalonec v tem času na vsak način želel priti še do laskavega naslova v Ligi prvakov, ki sinjemodrim še manjka. In pohod na evropski vrh City želi s Haalandom. "Želel se je zdraviti v Katarju, mi smo mu to dovolili. Obkrožen je z zdravniki, ki so ves čas v stiku z našo zdravniško službo. Pričakujemo, da je dovolj pameten in da se bo držal higienskih pravil," je dejal športni direktor Borussie Michael Zorc in dodal, da Norvežana v klubu pričakujejo še pred božičem in potrdil, da na takšen ali drugačen način klubi iz vseh koncev in krajev izkazujejo ljubezen do mladega Norvežana in ga snubijo na sto in en način. "Pogodbo ima do leta 2024. odškodnina pa je tudi znana," sporočajo iz tabora črno-rumenih. Norvežan ima v pogodbi odkupno klavzulo v višini 75 milijonov evrov, toda Borussia ima možnost dvigniti vsoto. "Končna cena se bo vrtela okoli 120 milijonov evrov," sporočajo otoški mediji.