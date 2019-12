Inter in Barcelona na tekmi Lige prvakov s posebno akcijo proti rasizmu

V Italiji še vedno odmeva afera "Črni petek", ki ga je sprožil časnik Corriere dello Sport, ko je na naslovnico postavil Romeluja Lukakuja in Chrisa Smallinga. Uefa se zavzeto bori proti rasizmu na nogometnih igriščih, velika težave je to predvsem v italijanskem nogometu. Zato bo tekma Lige prvakov med Interjem in Barcelono ponudila posebno "noto" in močno antirasistično sporočilo. V italijanskem nogometu je rasizem pereča težava, tako so bili "tarča" navijačev tudi Mario Balotelli, Frank Kessie, Kalidou Koulibaly in že omenjeni Lukaku. Ob tem je 20 italijanskih nogometnih prvoligašev podpisalo in na svojih spletnih straneh objavilo odprto pismo, v katerem so zapisali, da se zavedajo, da je rasizem na njihovih stadionih resen problem.

Tako bosta na torkovi tekmi Lige prvakov oba kapetana moštev (pri Interju Samir Handanović) nosila poseben kapetanski trak, z logotipoma obeh moštev in napisom Buu (v originalu "Brothers Universaly United" oziroma univerzalno združeni bratje) in ne diskriminaciji (#NoToDiscrimination). Omenjena slogana sta del klubske kampanje Interja, ki pošilja močno sporočilo v boju proti rasizmu. Tekma bo na sporedu v torek na stadionu San Siro (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30). Za Inter je tekma v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov zelo pomembna, saj si z zmago lahko zagotovi igranje v osmini finala.