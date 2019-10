Inter za Handanovića pripravlja podaljšanje pogodbe

Že prihodnji teden se nadaljuje skupinski del Lige prvakov, Inter bo gostil dortmundsko Borussio (prenos na Kanalu A in VOYO). Milančani so v izjemno zahtevni skupini, poleg omenjene nemške zasedbe sta v skupini F še Barcelona in praška Slavia. Inter je kljub dobri in všečni igri nesrečno izgubil na stadionu Camp Nou (2:1), na uvodni tekmi pa je le remiziral s Slavio (1:1). Po dveh odigranih tekmah so na tretjem mestu skupine z eno točko, Borussia in Barcelona pa sta zbrali po štiri. To za Inter pomeni, da nujno potrebuje točke, če se želi vmešati v boj za napredovanje.