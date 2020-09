Nemec Havertz nov velik Chelseajev ulov

Nadarjeni Kai Havertz je v 150 tekmovalnih tekmah Leverkusna dosegel 46 golov in ob tem prispeval še 25 asistenc. V Chelseaju se je pridružil svojemu reprezentančnemu soigralcu Timu Wernerju, ki je junija za Chelsea podpisal pogodbo za 53 milijonov evrov. Havertz je vsekakor pridobitev Londončanov v konici napada, zanesljiv je tako kot napadalec in kot napadalni vezist. Zasedba s Stamford Bridgea je v poletnem prestopnem roku porabila že več kot 200 milijonov evrov za okrepitve, s katerimi želijo v novi sezoni angleške Premier lige zmanjšati vrzel, ki jih loči do prvakov in podprvakov Liverpoola in Manchester Cityja. Londončani so sezono končali za najboljšima kluboma na četrtem mestu, od samega vrha pa jih je ločilo 33 točk. Šestinšestdeset točk so si delili z Manchester Unitedom. Havertz je postal drugi najdražji nakup v zgodovini kluba iz Londona za vratarjem Kepo. Leta 2018 so Londončani za baskovskega vratarja Kepo Arrizabalago, ki je prišel iz Athletica Bilbaa, odšteli 80 milijonov evrov.