Hazard: Ligo prvakov bo osvojil Juve. Zakaj? Ker ima Ronalda

Vroči belgijski napadalec Eden Hazard je že nekaj sezon "nedorečen" v Chelseaju . Po eni strani ga imajo v Londonu za legendo, ki bi šla v prihodnosti ob bok "neuničljivima" kot sta Frank Lampard in (ali) John Terry . Po drugi strani pa se zdi, da so mu dnevi pri Chelseaju šteti. Sploh, ker ima z njim velike načrte uradno najboljši klub na svetu madridski Real , ki je po vrnitvi Zinedina Zidana na klop pripravljen po koncu sezone na široko odpreti mošnjo za okrepitve.

Ena izmed želja je tudi Hazard . Med prvimi na spisku. Medtem se je 27-letni Belgijec v pogovoru za domači portal HLN javil z napovedjo, kdo je po njegovem favorit v Ligi prvakov . " Juventus !" je izstrelil prvi mož Chelseaja , ki ob bok Juvetu postavlja še Barcelono . "Vsi mislijo, da se bodo Katalonci, sedaj ko ni Reala ali PSG-ja, sprehodili do naslova. Ne delim tega mnenja. Ne verjamem, da bodo šli do konca. Bolj sem prepričan o tem, da bo šla laskava lovorika v roke črno-belim iz Torina. Zakaj? ker imajo v svojih vrstah Cristiana Ronalda . Nanj se preprosto lepijo lovorike. Tako posamične kot klubske in reprezentančne," je z izbranimi besedami govoril o 34-letnemu Portugalcu Eden Hazard .

Belgijec bi nekoč rad vsaj na daleč približal dosežkom izjemnega Portugalca. "Trenutno se to zdi povsem nerealno. Toda Ronaldo je igral za velike klube, ki serijsko osvajajo naslove na vseh frontah. Zaradi tega, je bil v prednosti pred nekaterimi drugimi kandidati za nagrade. Včasih se zdi, da Ronaldo zlato žogo in ostale lovorike osvaja vsako sezono. On, zgolj le on," je bil neposreden Hazard.