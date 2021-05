Hazard se opravičuje navijačem, jezno vodstvo čaka na ponudbe

"Žal mi je. Danes sem prebral veliko mnenj o samem sebi in nisem želel užaliti navijačev Reala Madrid. Vedno sem sanjal o tem, da bi igral za Real Madrid, sem pa sem prišel zmagovat. Sezone še ni konec in skupaj se moramo zdaj boriti za La Ligo! Hala Madrid!" je v španščini in angleščini na Instagramu zapisal Eden Hazard. V špansko verzijo sporočila je sicer pozabil umestiti ravno tri uvodne besede (žal mi je, op. a.), ki jih je bilo mogoče tako prebrati zgolj v angleščini.

30-letni Belgijec, ki je k Realu pred dvema letoma prestopil ravno iz Chelseaja, se vse od prihoda na stadion Santiaga Bernabeua ubada s številnimi poškodbami, ni pa malo tistih, ki namigujejo, da je ena od težav (tudi) prekomerna teža. Hazard je malce presenetljivo začel sredino tekmo na Stamford Bridgeu ob francoskem napadalcu Karimu Benzemaju, a v nekaj več kot 88 minutah igre, ko ga je trener Zinedine Zidane zamenjal, ni pokazal veliko.

Pripravljeni sprejeti klice

ESPNje po njegovem smejanju z branilcem Kurtom Zoumajemin vratarjem Edouardom Mendyjem, njihovo "debato" na zelenici so posnele kamere ene od televizij, poročal o "monumentalni" jezi znotraj kluba, ki naj bi bila očitna že v gostujoči slačilnici, ko je očitno dobro razpoloženi Hazard tja seveda prišel, potem ko je odigral šele svojo 37. tekmo za Real v dveh sezonah v španski prestolnici, v kateri je zdravil tudi že kar enajst poškodb.

Dnevnik MARCA je v petek na svoji spletni strani zapisal, da je vodilnim pri Realu zmanjkalo potrpežljivosti in da je "njegovo ime zdaj na tržišču, tako kot imena številnih drugih igralcev, ki so del ekipe, ki jo vodi Zinedine Zidane". Če za Hazarda pridejo klici, so jih pri Realu pripravljeni sprejeti in poslušati, dodaja MARCA.

Smejanje v Londonu zgolj pika na i že sprejeti odločitvi

Dodajajo sicer, da ima še štiri tekme časa, da "vsaj dokaže, da je lahko odločilnega pomena pri morebitni osvojitvi La Lige", kar pa po poročanju vplivnega športnega dnevnika njegove situacije "ne bi spremenilo". Belgijčevo obnašanje nikakor ne godi vodstvu Reala, a naj bi bilo njegovo smejanje v Londonu zgolj pika na i odločitvi, ki so jo sprejeli "že pred več tedni". To je bil zgolj "še en argument za izvršitev te odločitve", dodajajo.

"Hazard pri Chelseaju ni bil vodja. To nikoli ni bil zaradi svojega karakterja, a njegovi športni dosežki so bili nesporni. Bil je odločilen in njegovi soigralci so ga maksimalno spoštovali. V slačilnici Reala je začel dobro, a nato nadaljeval vedno slabše, ni pa jih več veliko, ki od njega pričakujejo tisti genialni dotik, ki bi prinašal zmage. Pri vodstvu kluba je razmišljanje podobno, od začetne smole so se preselili k odporu do njegovih predstav in obnašanja,"je bila neusmiljena MARCA.

Zidane mu je vedno stal ob strani

Ta Hazarda tudi opozarja, da ima še srečo, ker je lahko precejšen del svoje kariere pri Realu preživel pred praznimi tribunami, saj bi v nasprotnem primeru s strani navijačev doživljal nevzdržen pritisk, a dodajajo, da je tudi res, da bi ga lahko gledalci tudi spodbudili k boljšim predstavam. Na Madrid ga sicer veže še kar triletna pogodba, njegova vrednost pa je po ocenah specializirane spletne strani Transfermarkt s 150 milijonov evrov (v trenutku prihoda v Real) strmoglavila na trenutnih 40 milijonov.

"Zidane je vedno, ko je lahko, računal na napadalca in izkazoval absolutno zaupanje v nekoga, ki ga je želel Realu Madrid priključiti že poleti 2012 pred njegovim prihodom k Chelseaju, ekipi, za katero je v sedmih sezonah izpustil le nekaj več kot 20 tekem Premier League,"še nostalgično piše MARCA.