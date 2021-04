Hazard treniral z ekipo, proti Liverpoolu bržčas že na klopi

Madridski športni dnevnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da Eden Hazard"še ni rekel zadnje besede". Belgijski zvezdnik želi nastopiti že na torkovi tekmi četrtfinala Lige prvakov, ko se bodo Madridčani na svojem pomožnem stadionu Alfredo Di Stefano udarili z Liverpoolom. ASsicer poroča, da nekdanji član Lilla in Chelseaja še ni stoodstoten, in da se bo moral sprijazniti z vlogo rezervista.

"Hazard je bil velika novost treninga Madrida to nedeljo, ki je služil za uigravanje članov prve postave, ki so dobili nekaj počitka, kot denimo (Raphaël) Varane in (Toni) Kroos ter za reaktivacijo belgijskega zvezdnika,"je zapisal AS, ki seveda skupaj s celotno Španijo vneto pričakuje prihodnji teden, ki poleg spopada z Liverpoolom prinaša tudi zadnji ligaški "el clasico" sezone 2020/21.

'Kot da bi imeli svinčene noge'

Najdražji nogometaš v zgodovini Reala, ki ga vse od prestopa iz Chelseaja pesti cela serija poškodb, se je nazadnje poškodoval 13. marca po zgolj 15-minutnem povratku na ligaški tekmi z Elchejem. Izpustil je zanje tri tekme Reala in za okrevanje izkoristil tudi nedavni reprezentančni premor.

"To vseeno ne pomeni, da se bo takoj vrnil. Če je klubu in (trenerju Zinedinu, op. a.) Zidanu kaj jasno, potem je to dejstvo, da je ob povratkih Hazarda potrebno postopati tako, kot da bi imeli svinčene noge. A prihaja odločilni teden v Ligi prvakov in LaLigi, poleg tega pa še povratna tekma na Anfieldu. Hazard, ki dobro pozna Redse, pa želi prispevati svoj delež Čeprav bo, v tem trenutku, to pomenilo začeti na klopi,"dodaja AS.