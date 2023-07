Henriques: Nadaljevali bomo korak za korakom. Cilj pa je jasen

Zmaje v 2. krogu čaka bolgarski Ludogorec. 26. julija bo tekma odigrana v gosteh, povratno srečanje v Stožicah pa bo na sporedu 1. ali 2. avgusta. Če Ljubljančanom uspe preskočiti bolgarsko oviro, se bodo že uvrstili vsaj v Konferenčno ligo, čakali pa bi jih še obračuni za preboj v Ligo Evropa in celo v laskavo Ligo prvakov. " Tekmo smo nadzorovali, vse do drugega doseženega zadetka. Ustvarjali smo si priložnosti, držali žogo, našli smo luknje v nasprotnikovi obrambi. Valmiera nam je po drugem zadetku odgovorila. Popustili smo, nismo nadaljevali, kot smo se dogovorili. Splošno gledano smo bili boljši kot prvič," se je tekme v Latviji v izjavi za uradno klubsko spletno stran še enkrat spomnil strateg zmajev Joao Henriques .

"Nadaljevali bomo korak za korakom. Naš cilj je jasen, želimo se uvrstiti v enega izmed skupinskih delov. Osredotočeni smo na krog, ki prihaja. Čakata nas novi tekmi, želimo si pa zmage in napredovanja. Vzdušje je bilo tudi tokrat odlično. Veseli me, da so se na pot iz Ljubljane odpravili številni naši navijači, cenimo njihovo udeležbo in navijanje," je še dejal Portugalec na klopi slovenskih prvakov. Zmaje konec tedna čaka še domači obračun, sezono v slovenski prvi ligi bodo odprli z zahtevnim gostovanjem v Kopru.