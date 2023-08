Henriques: Qarabag je po kakovosti nekje med Ludogorcem in Galatasarayjem

10-kratni državni azerbajdžanski prvak Qarabag je s slabimi 15 milijoni evrov po vrednosti ekip malce v prednosti (brez vrednostno posebej izstopajočega igralca), a kot se je že večkrat izkazalo, to niti ni pomembno.

Ima pa več evropskih izkušenj, saj je v zadnjih letih kar stalnica v tekmovanjih Evropske nogometne zveze. V zadnjem desetletju je igral v skupinskem delu prav vseh treh njenih tekmovanj. Trener Olimpije Joao Henriques je imel v zadnjem času nekaj težav s poškodbami ključnih nogometašev, a je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal, da bodo večinoma vsi igralci nared, tudi Agustin Doffo in Timi Max Elšnik . "Smo optimistični, da bodo vsi na voljo za tekmo," je dejal.

Kljub temu je vlogo favorita v dvoboju prepustil Qarabagu. "To je dobro moštvo, ekipno in individualno dobro. To je ekipa, ki vsako leto igra v Evropi. Je favorit, toda imamo svoje možnosti," je dejal Henriques.