Henriques: V Latviji pričakujemo drugačno tekmo kot v Stožicah

O pričakovanjih in ciljih: "Mislim, da bo tekma tokrat drugačna. Valmiera bo seveda izvajala več pritiska, pomaknili se bodo višje. Tukaj so uporabljali nizek blok, prepričan sem, da nas bodo pritiskali v višjem bloku, ne na način, kot so ga imeli tukaj v Ljubljani. Zagotovo bo nekoliko drugače, pričakujem tudi nove igralce iz njihove strani. Toda mi smo pripravljeni. Kot vedno gremo na zmago. Ne samo z Valmiero, ampak vsakič znova želimo zmagati. Trudili se bomo ohraniti čisto mrežo. Tako bo na vsaki tekmi." O poškodbah v ekipi je Portugalec za klubsko spletno stran še dejal: "Igralci, ki so imeli težave z manjšimi poškodbami, se vračajo. Imamo večjo izbiro. Lepo je videti celotno ekipa pripravljati se na ta velik in pomemben dogodek za klub.