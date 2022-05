Henry: Vsi evropski klubi se bojijo Reala, Real pa se boji Barcelone

Nekdanji vrhunski francoski napadalec Thierry Henry, ki se po končani karieri preizkuša tudi v vlogi trenerja, tako meni, da je Real Madrid strah in trepet evropskega nogometa. A čeprav naj bi se ga vsi evropski klubi bali, sam v finalu Lige prvakov, ki bo na sporedu 28. maja letos v Parizu (prenos v Sloveniji le na POP TV in VOYO), stavi na zasedbo LIverpoola. "Sam bi rekel, da bo Liverpool osvojil Ligo prvakov. Zdi se mi močnejši kot zasedba madridskega Reala," je v pogovoru za CBS Sports napovedal Henry, trenutni pomočnik belgijske reprezentance.

V svoji karieri je Henry nosil dres Monaca, Juventusa, Arsenala, Barcelone in ekipe New York Red Bulls, tako da se ne evropski nogomet zelo dobro spozna. Francoz dodaja, da bo finale Lige prvakov imel še dodatno težo, saj se bosta med seboj udarila dva favorita za zlato žogo, ki sta po njegovem mnenju Sadio Mane in Karim Benzema. Sam bi v boju za zlato žogo sicer stavil na rojaka Benzemaja. Ta je trenutno pri 43 golih in 14 podajah v vseh tekmovanjih v tej sezoni. "Še vedno menim, da Benzema vodi v tej bitki, toda če Mane z Liverpoolom dobi Ligo prvakov in Liverpool osvoji četverček, bo zelo težak nasprotnik. Vse skupaj bi bilo odlično za Afriko, toda še vedno stavim na Benzemaja," je zaključil danes 44-letni Henry.