Herrera bo okrepil PSG, potem ko je United zavrnil njegove (pre)visoke zahteve

Po pisanju angleških časnikov bo Ander Herrera prestopil v vrste pariškega kluba, potem ko je podpisal predpogodbo s Paris Saint-Germainom . Parižani razmišljajo, da bodo ostali brez Adriena Rabiota , ki ni podaljšal pogodbe in Herrera bi bil primerna menjava. Španec je pričakoval podaljšanje pogodbe z Manchester Unitedom , vendar pa je naletel na gluha ušesa, potem ko je kot kaže želel preveč. Trenutno zasluži 93 tisoč evrov na teden in vodstvo kluba je bilo pripravljeno dvigniti njegov zaslužek, vendar ne toliko, kot je zahteval Herrera.

Po pisanju The Telegrapha je zahteval več kot dvakratno povečanje plače, ta naj bi po novem znašala blizu 233 tisoč evrov, prav tako na teden. To bi ga uvrstilo med najboljše plačane nogometaše rdečih vragov, to so trenutno Alexis Sanchez, David De Gea, Paul Pogbain Romelu Lukaku. Trenutno je Čilenec Sanchez celo na vrhu seznama najbolje plačanih nogometašev v celotni Premier League z zaslužkom pol milijona angleških funtov (582 tisoč evrov) na teden.

Trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer si želi zadržati španskega vezista, kot je dejal v enem od intervjujev, sta "njegova energija in zagrizenost ključni za moštvo. Ima ogromno energije, lahko pokriva desno stran in veliko preteče."

Manchester United je v dobrem položaju, da si tudi v naslednji sezoni zagotovi nastop v Ligi prvakov. V kratkem jih čaka "divji" obračun v četrtfinalu Lige prvakov, saj se bodo pomerili z Barcelono. Prva tekma bo na sporedu 10. aprila na Old Traffordu (prenos na Kanalu A In VOYO ob 20.40).

herrera