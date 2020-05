Higuain: Vrnitev v River? Kmalu ...

Argentinec Gonzalo Higuain, nekdanji reprezentant in napadalec madridskega Reala in Napolija - kot posojen igralec Juventusa je kratek čas branil tudi barve Chelseaja in Milana - je zadnji igralec stare dame, ki se je vrnil v Torino. Izkušeni napadalec je 19. marca odšel v Argentino, kjer je obiskal bolno mamo. V tem času je opravil testiranje na novi koronavirus, izvid pa je bil negativen. V karanteni ima veliko časa za razmislek in "po telefonu" je dal zanimiv intervju za italijanski Sky Sports. "Higuainu se pogodba izteka. Prav gotovo igra zadnjo sezono za Juve, verjetno pa se bo poslovil še prej," trdi Sky Sports in dodaja, da izkušeni napadalec želi nazaj v Južno Ameriko. "V decembru bo dopolnil 33 let in zelo težko bo v Evropi dobil še kakšno astronomsko ponudbo, oziroma ga bo poklical kakšen velikan."