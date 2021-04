Francoska atleta navdušena nad Mbappejem: 'Je kot kenguru'

Kot je zapisal L'Equipe, se telesne predispozicije Kyliana Mbappeja močno razlikujejo od Ronalda in Usaina Bolta. Z legendo brazilskega in svetovnega nogometa ter legendarnim jamajškim šprinterjem so napadalca Paris Saint-Germaina primerjali že večkrat, a podrobnejša analiza, razen manjših podobnosti, ni našla večjega števila skupnih točk. Mbappejeve telesne sposobnosti, je zapisal L'Equipe, so redkost, saj izjemno hitro doseže končno hitrost, poleg tega pa tudi pri visoki hitrosti odlično baranta z žogo, kar je vse prej kot lahko.

Tudi hitrost seveda ni dovolj pred vrati, kjer se je Mbappe že večkrat izkazal z izjemno učinkovitostjo, ki ga je krasila na vseh letošnjih tekmah izločilnih bojev. Barceloni je v seriji bliskovitih (proti)napadov zabil hat-trick, nato bil natančen še z enajstih metrov na povratnem obračunu v Parizu, proti Bayernu v Münchnu pa je spet zablestel z dvema silovitima prodoroma.

"Videl sem tehnično podkovane in telesno močne nogometaše, a le redko koga takšnega, ki je skupek hitrosti, koordinacije, tehnike in sposobnosti odzivanja,"je za L'Equipe dejal Teddy Tamgho, svetovni prvak v troskoku. 31-letni Parižan meni, da devet let mlajšemu someščanu pri doseganju izjemnih rezultatov pomaga edinstven način teka oziroma odrivanja, ki ga je sam primerjal s kenguruji, saj se na nek način kar "odbija" od površine.