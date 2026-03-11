Howe zadovoljen, a razočaran, Flick nezadovoljen, a vesel

Newcastle je večkrat ustrelil proti golu nasprotnika, bil večji del tekme bolj nevaren pred izjemnimi domačimi navijači, na koncu pa je Barcelona kljub ne ravno bleščeči predstavi uspela izenačiti v zadnjih sekundah tekme. "Nismo igrali dobro z žogo," je po tekmi dejal trener Barcelone Hansi Flick. "Prevečkrat smo izgubili žogo in naredili veliko napak. To je bilo v interesu Newcastle Uniteda. Konec koncev so ekipa, ki si prizadeva za to in uspeva z izgubljenimi žogami in hitrimi protinapadi. Danes želim pohvaliti svojo ekipo za to, da smo se branili skupaj. V obrambi smo bili dobri in s tem sem zadovoljen," je nasprotnike in svojo ekipo pohvalil Flick.

Nemec se zaveda, da še nič ni odločeno in na povratni tekmi prihodnji teden pričakuje nov zahteven obračun. "Danes je bila zelo napeta tekma. Ko smo imeli žogo, je bilo lažje, a to ni trajalo dolgo. To sprejemamo, analizirali bomo in poskusili bomo biti boljši v naslednji tekmi," je dodal Flick.

Statistika srečanja med Newcastlom in Barcelono FOTO: Sofascore.com

Eddie Howe zadovoljen, a razočaran

Newcastle je bil boljši nasprotnik in zagotovo so navijači na prepolnem stadionu St. James's Park verjeli, da je bil zadetek Harveyja Barnesa v 86. minuti odločilen, a njihova usoda je bila bolj kruta. Prekršek Malika Thiawa nad Danijem Olmom v izdihljajih tekme je uspešno kaznoval mladi Lamine Yamal. "Mislim, da smo bili odlični, resnično odlični. Ohranili smo intenzivnost. Konec je bil sicer negativen, a to je bila ena naših najboljših predstav. Konec je bil težko sprejeti. Zadnji strel na tekmi. Mislim, da smo igrali resnično dobro. Večino časa smo jih držali na razdalji. Ni bilo veliko priložnosti. Harveyjeva je bila morda prva prava priložnost, ki smo jo imeli v drugem polčasu, a mislili smo, da smo naredili dovolj," je po obračunu dejal trener Newcastla Eddie Howe.

Newcastle že v soboto v angleškem prvenstvu čaka težek obračun s Chelseajem, naslednjo sredo pa povraten obračun z Barcelono na slovitem Camp Nouu. Howe verjame, da bodo njegovi varovanci pripravljeni. "Tekma je pokazala, da smo sposobni, vendar vemo, da bomo morali na njihovem stadionu verjetno dati več od sebe. Smo sposobni to storiti, vendar bomo morali biti v najboljši formi. Moja naloga je, da jih poskušam dvigniti. To smo žal morali storiti že nekajkrat v tej sezoni, vendar moč našega značaja ne sme biti nikoli pod vprašajem. Do naslednje tekme bomo pripravljeni. Verjamemo vase in v svoje sposobnosti, kar smo danes tudi dokazali. Verjeti moramo, da lahko Newcastle zmaga v Barceloni, seveda bo to povsem drugačna tekma, v drugačnih okoliščinah. A nocoj smo pokazali, da jim lahko povzročimo težave, in moramo iti tja in poskusiti narediti enako," je dodal Howe.