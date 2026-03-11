Naslovnica
Liga prvakov

Howe zadovoljen, a razočaran, Flick nezadovoljen, a vesel

Newcastle, 11. 03. 2026 08.03 pred 52 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.D.
Eddie Howe in Hansi Flick

Newcastle je na domačem obračunu osmine finala Lige prvakov bil večji del obračuna bolj nevaren nasprotnik od Barcelone. Angleški klub je povedel v 86. minuti, a v šesti minuti sodnikovega dodatka je sledil boleč udarec in uspešno izvedena enajstmetrovka Lamina Yamala za izenačenje. Povratna tekma bo zagotovo izjemno zanimiva in napeta, trener Newcastla pa obžaluje, da njegova ekipa v Barcelono ne bo odpotovala s prednostjo.

Newcastle je večkrat ustrelil proti golu nasprotnika, bil večji del tekme bolj nevaren pred izjemnimi domačimi navijači, na koncu pa je Barcelona kljub ne ravno bleščeči predstavi uspela izenačiti v zadnjih sekundah tekme. "Nismo igrali dobro z žogo," je po tekmi dejal trener Barcelone Hansi Flick. "Prevečkrat smo izgubili žogo in naredili veliko napak. To je bilo v interesu Newcastle Uniteda. Konec koncev so ekipa, ki si prizadeva za to in uspeva z izgubljenimi žogami in hitrimi protinapadi. Danes želim pohvaliti svojo ekipo za to, da smo se branili skupaj. V obrambi smo bili dobri in s tem sem zadovoljen," je nasprotnike in svojo ekipo pohvalil Flick.

Preberi še Yamal v zadnji minuti utišal navijače Newcastla in Barci prinesel remi

Nemec se zaveda, da še nič ni odločeno in na povratni tekmi prihodnji teden pričakuje nov zahteven obračun. "Danes je bila zelo napeta tekma. Ko smo imeli žogo, je bilo lažje, a to ni trajalo dolgo. To sprejemamo, analizirali bomo in poskusili bomo biti boljši v naslednji tekmi," je dodal Flick.

Statistika srečanja med Newcastlom in Barcelono
Statistika srečanja med Newcastlom in Barcelono
FOTO: Sofascore.com

Eddie Howe zadovoljen, a razočaran

Newcastle je bil boljši nasprotnik in zagotovo so navijači na prepolnem stadionu St. James's Park verjeli, da je bil zadetek Harveyja Barnesa v 86. minuti odločilen, a njihova usoda je bila bolj kruta. Prekršek Malika Thiawa nad Danijem Olmom v izdihljajih tekme je uspešno kaznoval mladi Lamine Yamal.

"Mislim, da smo bili odlični, resnično odlični. Ohranili smo intenzivnost. Konec je bil sicer negativen, a to je bila ena naših najboljših predstav. Konec je bil težko sprejeti. Zadnji strel na tekmi. Mislim, da smo igrali resnično dobro. Večino časa smo jih držali na razdalji. Ni bilo veliko priložnosti. Harveyjeva je bila morda prva prava priložnost, ki smo jo imeli v drugem polčasu, a mislili smo, da smo naredili dovolj," je po obračunu dejal trener Newcastla Eddie Howe.

Preberi še Vse na enem mestu: Golijadi Atletica in Bayerna, Barca v izdihljajih do remija

Newcastle že v soboto v angleškem prvenstvu čaka težek obračun s Chelseajem, naslednjo sredo pa povraten obračun z Barcelono na slovitem Camp Nouu. Howe verjame, da bodo njegovi varovanci pripravljeni. "Tekma je pokazala, da smo sposobni, vendar vemo, da bomo morali na njihovem stadionu verjetno dati več od sebe. Smo sposobni to storiti, vendar bomo morali biti v najboljši formi. Moja naloga je, da jih poskušam dvigniti. To smo žal morali storiti že nekajkrat v tej sezoni, vendar moč našega značaja ne sme biti nikoli pod vprašajem. Do naslednje tekme bomo pripravljeni. Verjamemo vase in v svoje sposobnosti, kar smo danes tudi dokazali. Verjeti moramo, da lahko Newcastle zmaga v Barceloni, seveda bo to povsem drugačna tekma, v drugačnih okoliščinah. A nocoj smo pokazali, da jim lahko povzročimo težave, in moramo iti tja in poskusiti narediti enako," je dodal Howe.

Preberi še Grozen večer vratarja Tottenhama, dve napaki, trije prejeti goli in menjava

Že nocoj nas čaka nov velik spopad v Ligi prvakov. Še peto sezono zapored se bosta v izločilnih bojih soočila Real Madrid in Manchester City. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.

barcelona newcastle liga prvakov hansi flick

Guardiola: Real oslabljen? Še vedno je to Real

bibaleze
