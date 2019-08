Hrvati kar pokajo od samozavesti: To je dober žreb za Dinamo

Tudi portal 24sataje zapisal, da je žreb, ki je Dinamu namenil morebiten spopad ali z Mariborom ali Rosenborgom, "dober". "Najprej Madžari, nato pa 'viole' ali Rosenborg,"so zapisali in se spomnili uspehov zagrebškega velikana na evropskih preizkušnjah s slovenskim prvakom. Dinamo je proti Mariboru v kvalifikacijah igral v sezonah 2003/04 in 2012/13, Štajerci so obe tekmi v Zagrebu izgubili z 1:2, v Ljudskem vrtu pa je bilo nazadnje 0:1, ob prvem srečanju leta 2003 pa 1:1.

DINAMO

Zadovoljni so bili tudi pri Sportskih novostih, najvplivnejšem športnem dnevniku na območju nekdanje Jugoslavije, kjer so izpostavili, da se je Dinamo uspel izogniti "neugodnim" švicarskim Young Boysom, ki so bili za hrvaške prvake usodni v lanskem play-offu.

Povratna tekma kot triler

"Maribor ali Rosenborg. Toda najprej se je potrebno 'stepsti' z Madžari. In šele nato začeti pisati vzporednice s Švicarji lani. Na srečo, bodo rekli mnogi, so se tem neugodnim Young Boysom izognili,"pišejo Sportske novosti.

"Slovenski klub je v minuli sezoni petnajstič postal državni prvak. Naslov so iz Ljubljane vrnili na Štajersko z devetimi točkami prednosti pred Olimpijo. Letos so na poti do morebitnih spopadov z modrimi že preskočili dve oviri. Najprej so s skupnih 5:0 napredovali proti islandskemu Valurju, nato pa zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh nadigrali tudi švedski AIK. Povratna tekma v Stockholmu spada med trilerje, glede na to, da so Švedi do 117. minute imeli napredovanje v rokah ..."

'Da se le ne opečemo ...'

Ni skrivnost, da dinamovci, med katerimi je tudi nekdanji bočni branilec Maribora Petar Stojanović, na nogometni tržnici kotirajo veliko višje. Samo španski vezist Dani Olmo, ki je nazadnje blestel tudi na evropskem prvenstvu nogometašev do 21 let in bil najkoristnejši igralec finala, naj bi do konca prestopnega roka Zagrebčanom prinesel celo do 40 milijonov evrov.

"Vsa ekipa Maribora je vredna vsega 14 milijonov evrov. Torej kot polovico Danija Olma, celo manj ... Vseeno denar ne igra, temveč igralci, slovenski prvaki pa imajo karakter. Pokazali so ga v obeh primerih, ko sta se Dinamo in Maribor srečala na evropskih tekmah,"so še zapisali in na koncu pristavili: "Lahko bi rekli, da je to dober žreb. Da se le ne opečemo ..."

PARI