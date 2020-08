Hude težave pred potjo v Lizbono: Atletico potrdil dve okužbi

Na Kanalu A in VOYO si boste lahko v prihodnjem tednu ogledali dve tekmi: v sredo, 12. avgusta (ob 20.30), se nam pridružite ob spremljanju četrtfinalnega obračuna med Atalanto in Paris Saint-Germainom, v petek, 14. avgusta (ob 20.30), pa bomo skupaj pospremili najbolj zvezdniški spopad letošnjega četrtfinala med Barcelono in Bayernom.

Špansko moštvo, ki ima četrtfinalno tekmo z RB Leipzigom na sporedu v četrtek, je kot veleva protokol o pozitivnih primerih obvestil vse potrebne institucije, med njimi seveda tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in portugalske zdravstvene organe. Več informacij bo znanih v ponedeljek, ko bodo opravljeni novi testi, je zapisal klub.

V sporočilu za javnost je Atletico Madrid sporočil, da je tudi po koncu španskega prvenstva v drugi polovici julija redno izvajal testiranja osebja in igralcev. Ta so potekala vsak teden ob nedeljah; 2. avgusta so bili vsi testi negativni, je zapisal klub. Skupno se redno testira 93 oseb, ki so zaposlene v klubu.

Obe pozitivni osebi sta v samoizolaciji v domačem okolju in zaenkrat še ni jasno, kako bo to vplivalo na izvedbo četrtkovega obračuna v Lizboni. Atleticov vratar Jan Oblak, ki je nekoč branil v portugalski prestolnici za tamkajšnjega velikana Benfico, bi se moral na stadionu mestnega rivala Sportinga CP pomeriti z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Kevinom Kamplom. Španski mediji so sicer ta konec tedna že poročali o tem, da je ženska ekipa Atletica odpovedala sobotno prijateljsko tekmo zaradi pozitivnega testa v ekipi.

Protokol Uefe: tekmo lahko odigra tudi ekipa s 13 nogometaši

Uefa je medtem že razkrila podrobnosti protokola, ki se ga bodo morali striktno držati vsi udeleženci zaključnega turnirja. Igralce in vse ostale člane ekip, ki bodo prišli na stadion, bo pred tekmo testiral Uefin partner SYNLAB. Na stadion bodo lahko vstopili le tisti, ki bodo dokazano negativni. Uefi morajo klubi dva dni pred prihodom na Portugalsko s testiranjem prav tako zagotoviti, da med potniki ni nobene okužene osebe.

Kar se tiče dogajanja na samih stadionih, je zdaj jasno, da nogometaši ne bodo smeli uporabljati skupnih prostorov, kot so savne in džakuziji, prav tako pa bo vsak nogometaš lahko uporabljal zgolj svojo plastenko s pijačo. Na klopi bo potrebno držati varnostno razdaljo, potekalo bo tudi redno razkuževanje žog, medtem ko se mediji z nogometaši še naprej ne bodo mogli družiti v tako imenovanih mešanih conah. Zanimivo pravilo je tudi možnost krčenja seznama igralcev, saj bo Uefa dovolila začeti tekmo ekipi, četudi bo ta lahko računala zgolj na 13 nogometašev z A-seznama. Edini pogoj je, da je med njimi vsaj en vratar, dovoljen pa bo tudi prihod novih nogometašev, če so bili predhodno registrirani pri domači nogometni zvezi. Uefa si pridržuje pravico tudi do prestavitve tekem.