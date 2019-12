'Igral sem za rasistično Barco'

Nekdanji dolgoletni član francoske reprezentance Emmanuel Petit za pariškiL'Equipe razkriva, da to ni bila edina toksična stvar v Barcini slačilnici v času njegovega nastopanja v dresu blaugrane. "V Barcelono sem prišel po blestečih sezonah, ki sem jih preživel v Arsenalu. Čeprav sem na Camp Nouu ostal zgolj sezono, sem tam doživel toliko stvari, da se mi zdi, kot da bi bil v Barceloni celo večnost," je za Radio Monte Carlo razlagal nezamenljivi član trikolorov, ki so leta 1998 osvojili naslov svetovnega prvaka dve leti kasneje pa se na Nizozemskem osladili še z evropsko titulo. "V Barcini garderobi sem od prvega dne zaznal rasizem, kar me je povsem šokiralo. Nič ni napeljevalo na to, da se bom srečal s tem. A sem se," priznava Petit. "Hitro sem ugotovil, da je to povsem normalno v Barceloni , večina belopoltih nogometašev se je tako obnašala, razlika je le-ta, da so bili eni glede tega bolj zagreti, drugi manj. Nihče pa ne more zanikati prisotnosti rasizma," pišeL'Equipe. Francoski vezist je domačim medijem brez dlake na jeziku razlagal nekatere stvari, ki so jih v taboru Barce spretno skrivali. "To je bilo precej lažje, saj so tudi katalonski mediji pihali v isti rog s klubom." Rasizem ni bil edina toksična stvar v Barcini slačilnici, kot sporoča Emmanuel Petit. "Ves čas je bila na jedilniku vojna dveh klanov - katalonskega in nizozemskega."

Čeprav Petit ni operiral z imeni in ni poimensko razkrival klanov, so bili v tem času najbolj izpostavljeni Katalonci kapetan Josep Guardiola, potemSergi in Gabri, takrat še mlada asaCarles Puyol in Xavi Hernandez pa sta si šele utirala pot v prvo ekipo. "Z druge strani so nizozemski lobi sestavljali Phillip Cocu, Frank de Boer, Patrick Kluivert, Boudewijn ZendeninMark Overmars," dodaja pariški L'Equipe. Petit vztraja, da sta bila nacionalizem in ksenofobija prisotna v vseh porah Barcine klubske strukture. "Takoj ko sem prišel, so mi ukazali, da naj se ne učim španščine, pač pa naj se kar takoj lotim katalonščine. Odgovoril sem, da sem, kolikor vem, prišel v Španijo. Odgovorili so, da Barcelonani v Španiji, temveč v Kataloniji. Takoj mi je bilo vse jasno. To forsiranje Katalonije in katalonščine mi je hitro presedlo. Saj, ko nekdo tako insistira na jezični in nacionalni čistosti vse skupaj pelje v popolni rasizem."