'Igralci Barcelone se moramo prilagoditi Messiju'

Argentinec v tej sezoni ne blesti, kot kaže se še privaja na nov igralni sistem trenerje Ronalda Koemana , a njegove kvalitete niso sporne. Tega se zavedajo tudi soigralci, Frenkie de Jong je za uradno stran Uefe dejal: "Ko imaš v moštvu Messija, imaš seveda za soigralca najboljšega igralca na svetu. Poizkušaš ga spraviti v najboljši položaj, da lahko naredi razliko in mislim, da se moramo mi prilagoditi njemu. Ko dobiva žogo v položaju, kjer lahko naredi razliko, bo to naredil, vedno. Samo moramo ga spraviti do tam, da bo lahko učinkovit."

Nekdanji Messijev soigralec Juan Sebastian Veron pa pravi, da je Barcelona v procesu prenove in za njegovega rojaka niso našli prave rešitve in da v kadru nima dovolj (kvalitetne) podpore. "Vidim, da ni sproščen na igrišču. V vseh teh letih je bil ključni igralec, moštvo pa je sedaj v tranziciji, imajo veliko "odvečnih" delov in skušajo najti identiteto. Zdi se mi, da klub ni priskrbel prave igralske podpore Leu, še posebej glede na vse spremembe, ki so se dogajale. Je igralec, ki je vedno zelo tekmovalen in želi biti na vrhu, sedaj pa se je veliko stvarni obrnilo v drugo smer," pravi nekdanji argentinski reprezentant.