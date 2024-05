Igralec drugoligaša, nor navijač in junak, ki je Real popeljal v finale

Joselu je svojo pisano kariero začel v Celti de Vigo. Sledil je sanjski prestop v drugo moštvo velikega Ral Madrida Castillo. Tam nadrejenih s svojimi predstavami ni uspel prepričati in sledil je prestop v Hoffenheim. Tudi tam ni blestel in kmalu si ga je sposodil Eintracht Frankfurt. Potem so sledile postojanke v Hannovru, Stoku, Deportivu, Newcastlu, Alavesu in Espanyolu, s katerim je lani kljub 16 prvenstvenim golom izpadel in španske prve lige. Njegove sanje o nastopu v članskem moštvu Real Madrida so bile praktično mrtve.