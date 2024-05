Igralec tekme Hummels: To je bistvo Borussie Dortmund!

"Odigrali smo zelo homogeno. Super tekma. Igrali smo odraslo. Z izjemno sezono v Ligi prvakov smo se oddolžili za slabo sezono v Bundesligi. V 90. minutah je nemogoče popolnoma zaustaviti igralce, kot so Mbappe, Barcola in Dembele. Jasno je, da so prišli do priložnosti. Kljub temu smo se odločili za tveganje, saj drugače ne moreš biti uspešen na tem nivoju. To je bistvo Borussie Dortmund!" je po tekmi dejal Mats Hummels, ki je bil izbran za najboljšega posameznika.