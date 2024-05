Igralno površino na Wembleyju najprej preizkusili Slovenci

Skupno v 69. finalu, v Ligi prvakov pa 32., bodo sodili slovenski sodniki. Glavni bo Slavko Vinčić, pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Ti trije so sodili že finale Lige Evropa 2022. V sobi za VAR pa bosta še Nejc Kajtazović in Rade Obrenović. "Sodniški odbor Uefe je imenoval Slavka Vinčića iz Slovenije za sodnika finala Lige prvakov 2024 med Borussio Dortmund in Realom Madrid CF," so ob inavguraciji takrat zapisali na uradni spletni strani Uefe.