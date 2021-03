'Igrati za Tuchla? Prekleto težko je'

Ko je Thomas Tuchel 26. januarja letos na Chelseajevi klopi zamenjal klubsko legendo Franka Lamparda , so bili londonski modri šele deseti v Premier League. Od tedaj so v domačem prvenstvu nanizali deset tekem brez poraza in se trenutno nahajajo na četrtem položaju, zadnjem, ki še prinaša vozovnico za Ligo prvakov.

"Nekateri trenerji ti preprosto naročijo, da ob igranju čim bolj uživaj. On pa ti to pove na drugačen način. 'Uživaj v tem, da daš vse od sebe,' mi je vedno govoril. To je mentaliteta, ki jo potrebuješ za največje lovorike in ki sem jo imel, ko sem osvajal naslove s Stuttgartom ali Besiktasom. Zelo podobno razmišljajo pri Bayernu."

"Treniral je nekaj najboljših ekip na svetu, še vedno pa imam občutek, da je šele na začetku svoje kariere. Vse ima še pred seboj. Prav občudujem njegovo razmišljanje. Bil je eden najboljših trenerjev, ki sem jih kdaj imel. Nogometaše uči, kako igrati tehnično in taktično. Ima pa tudi drugo plat – veliko poudarka daje psihološki pripravljenosti. Od svojih igralcev vedno zahteva maksimum," je dejal nekdanji nogometaš Stuttgarta, Hoffenheima in Besiktasa.

"Seveda se je treba na igrišču zabavati, ampak Tuchel je že v mlajših selekcijah zahteval popolno predanost. Že otrokom je govoril, naj uživajo tudi v najpreprostejših vajah na treningih, a naj jih obenem jemljejo, kot da je to zadnje, kar bodo storili v karieri," je zaGoal.com nadaljeval 34-letni Beck, ki je s Tuchlom sodeloval pri Stuttgartovi selekciji do 19 let.

Trenutni nogometaš belgijskega Eupna je še dodal, da je bilo pod Tuchlovim vodstvom vselej "prekleto naporno", a da je to edini način, da v nogometu prideš do vrhunskega uspeha. "Imel sem občutek, da se je vselej osredotočal zgolj na ekipo, ne na posameznika. Najpomembnejša stvar je bila, da smo spoštovali drug drugega. Vsak trening je bil izredno naporen. Prekleto težko je bilo. Moral si dati vse, če si želel upati na mesto v ekipi. To ni najlažji pristop, ki si ga kot trener lahko izbereš, saj to marsikomu ne bo všeč, a to je edina pot, ki prinaša rezultate. Zaradi tega ga izredno spoštujem."