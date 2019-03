Iker Casillas se je odločil, da bo kariero zaključil pri Portu

Sicer je 167-kratni španski reprezentant v Porto prestopil leta 2015, ko je že kazalo, da se njegova kariera na najvišjem nivoju počasi bliža h koncu. A je na stadionu Dragao svetovni prvak iz leta 2010 ponovno ujel pravo formo in je v tej sezoni vratar, ki je med portugalsko elito največkrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Odlične predstave Iker Casillas prikazuje tudi v Ligi prvakov, kjer se je Porto preko Rome uvrstil v četrtino finala. Casillas bo na evropskem odru znova na delu 9. aprila, ko s soigralci gostuje pri lanskem finalistu Liverpoolu (prenos tekme na Kanalu A in VOYO ob 20.40).

V uradni izjavi za klubsko spletno stran je ob podpisu nove pogodbe dejal:"Na Portugalskem se počutim odlično. Tu si želim skleniti igralsko pot, a pred mano je še kar nekaj izzivov. Predvsem smo osredotočeni na portugalsko prvenstvo in pokal, a ko prideš med osem najboljših v Evropi, se preprosto moraš začeti spogledovati tudi z uspehom v Ligi prvakov."

Porto je v Ligi NOS trenutno na drugem mestu, a ima po 26 odigranih tekmah identičen točkovni izkupiček kot prvouvrščena Benfica. V pokalu so varovanci Sergia Conceicaa na dobri poti do finala. V prvem polfinalnem obračunu so doma s 3:0 premagali Brago, tako da so pred povratno tekmo v odličnem izhodišču. V kolikor bi jim v Ligi prvakov uspelo presenetiti Liverpoolčane, jih v polfinalu čaka zmagovalec obračuna med Manchester Unitedom in Barcelono.