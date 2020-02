Iličić: Izločilni boji so sanje vsakega nogometaša, pripravljeni smo

"To bo zelo zahtevna tekma. Zavedamo se svojih kvalitet, a nasproti nam bo stalo tehnično vrhunsko moštvo. Poizkušali bomo narediti čim manj napak in tako izvleči pozitiven rezultat,"so bile uvodne besede Josipa Iličića, ki je moral odgovarjati tudi na vprašanje, kaj bo po njegovem mnenju ključ do uspeha proti odlično organiziranim netopirjem:"Valencii ne smemo pustiti preveč prostora. Vsi moramo garati v obrambi in na drugi strani, v napadu izkoristiti priložnosti, ki se nam ponudijo."

Slovenski reprezentant je v skupinskem delu izpustil zadnjo tekmo, na kateri je nogometašem 'boginje' uspel zgodovinski uspeh, tokrat pa komaj čaka, da bo lahko znova del ekipe."Trpel sem, ko nisem mogel pomagati soigralcem, a vedel sem, da jim bo uspelo tudi brez moje pomoči. Vsak igralec si želi zaigrati na tako pomembni tekmi, zato komaj čakam na začetek," pred uro in pol resnice pravi 32-letnik, ki letos igra v življenjski formi.

Priljubljeni ‘Jojo’ sicer še čaka na svoj prvi zadetek v Ligi prvakov. Najbližje mu je bil na domači tekmi z ukrajinskim Šahtarjem, ko je zapravil enajstmetrovko, kar pa je, kot sam zagotavlja, že pozabil: "O tem ne razmišljam. Vse, kar je pomembno, je to, da nam uspe zmagati. Kdo se vpiše med strelce, je sekundarnega pomena."