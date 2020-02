Iličić v pričakovanju Valencie: Napake nas lahko stanejo zmage

Na San Siru je vse nared za zgodovinski večer Atalante, ki se bo v prvi tekmi osmine finala Lige prvakov pomerila z Valencio. Moštvo Josipa Iličića v italijanskem prvenstvu zabija kot po tekočem traku, v 24. krogih so že 63-krat zatresli mrežo nasprotnika. Slovenski napadalec bo eden izmed glavnih adutov domačih na tekmi s Španci.

Atalanta se je prvič v zgodovini kluba uspela uvrstiti v izločilne boje Lige prvakov, ples kroglic pa ji je namenil špansko Valencio. Zaradi poškodb oslabljeno špansko moštvo bo tako v prvi tekmi osmine finala gostovalo na San Siru, ena glavnih nevarnosti za netopirje pa preži tudi s strani slovenskega reprezentanta Josipa Iličića.

Josip Iličić je v letošnji sezoni italijanskega prvenstva dosegel 14 zadetkov.

"Na to tekmo smo čakali dolgo časa. To je čudovito in zahtevno tekmovanje, vendar smo si ga s predstavami na zelenici prislužili. Komaj čakam, da se tekma začne," je navdušenje za klubsko spletno stran delil Iličić, ki je prepričan, da lahko Atalanta dobre predstave iz Serie A prenese tudi v elitno evropsko tekmovanje: "Zadnje čase nivo igre naše igre ni tak kot običajno. Na vso moč se trudimo za zmago. Dvakrat nam je uspelo priti do preobrata na zelo zahtevnih srečanjih, to je zadnje čase naša velika prednost." V Ligi prvakov ni prostora za napake

Na dveh srečanjih smo po preobratu uspeli priti do treh točk, kar kaže na to, da je bila naša glava na pravem mestu. Upam, da bo tudi na tekmi z Valencio tako. —Josip Iličić

Atalanta se trenutno nahaja na četrtem mestu Serie A, na zadnji tekmi je z 2:1 po preobratu porazila Romo. V Bergamu se zavedajo, da jih proti tekmecu iz Valencie čaka zahtevno delo, napake pa se lahko izkažejo za usodne. "Po drugi strani pa se zavedamo, da če želimo vknjižiti dober rezultat proti nasprotniku kot je Valencia, odlični ekipi, ki igra izjemno odprto, bomo morali prikazati kar največ. Napake nas lahko stanejo zmage, saj v teh tekmovanjih ni prostora zanje," zagotavlja slovenski reprezentant in poudarja, da bo pomembno vlogo odigrala tudi glava: "Osebno na zadnjih tekmah nisem kaj dosti razmišljal o srečanju z Valencio, če želimo tudi naslednje leto igrati v Ligi prvakov, se moramo izkazati tudi v italijanskem prvenstvu. Na dveh srečanjih smo po preobratu uspeli priti do treh točk, kar kaže na to, da je bila naša glava na pravem mestu. Upam, da bo tudi na tekmi z Valencio tako."

Slovenski reprezentant zagotavlja: "Na to tekmo smo čakali dolgo časa." FOTO: AP

