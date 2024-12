Če bodo pri Atalanti razmišljali, da je Real ranjen, bodo dobili po prstih

Glede na bližino spektakla bo v Bergamu na tekmi Lige prvakov med Atalanto in madridskim Realom bržkone tudi veliko navijačev obeh klubov iz Slovenije. Prvi med tistimi, ki bodo pesti stiskali za Atalanto, je Josip Iličić. Trenutno krilni napadalec Maribora je za črno-modre igral pet sezon, bil soustvarjalec njihovega napredka vse do elite in si z izjemnimi predstavami priboril naziv ene največjih legend v zgodovini kluba. S slovenskim reprezentantom se je pogovarjal Jan Lukač.