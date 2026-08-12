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Liga prvakov

Srbski mediji: Riera prevzema Crveno zvezdo

Beograd, 12. 08. 2026 18.16 pred 9 urami 2 min branja 15

Avtor:
M.J. K.I.
Albert Riera

Srbskim mediji trdijo, da je vodenje Crvene zvezde prevzel Albert Riera. Druga epizoda Dejana Stankovića na klopi legendarnega beograjskega kluba se po izpadu iz kvalifikacij za ligo prvakov končuje, njegov naslednik pa naj bi bil španski strateg Albert Riera, vsaj tako pišejo srbski mediji.

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Španec Albert Riera je bil pred slabim letom dni že skorajda ustoličen kot trener beograjske Crvene zvezde, toda vodstvo se je v zadnjem hipu odločilo za Dejana Stankovića in mu za podpis namenilo šestmestno denarno številko. Vendar so se stvari sedaj obrnile. Po poročanju srbskih medijev bo Riera le dočakal trenersko kariero pri Crveni Zvezdi.

Dejan Stanković naj bi takoj po blamaži in izpadu proti izraelskemu prvaku podal odstopno izjavo. Bo njegov naslednik Albert Riera?
Dejan Stanković naj bi takoj po blamaži in izpadu proti izraelskemu prvaku podal odstopno izjavo. Bo njegov naslednik Albert Riera?
FOTO: AP

"Španec je imel tudi druge ponudbe, a se je odločil za prihod v najtrofejnejši srbski klub. Njegova pogodba z Zvezdo naj bi veljala do junija 2029. Uradno naj bi ga predstavili najkasneje v petek ," pišejo nekateri srbski mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po Olimpiji, Celju in Franciji neuspešna epizoda v Nemčiji

Nekdanji trener Celja in Olimpije Albert Riera je nazadnje deloval v Bundesligi. Na klopi Eintrachta iz Frankfurta je zdržal tri mesece in pol. Riera se je takrat v Nemčijo preselil za odškodnino v višini 1,3 milijona evrov, saj je imel s Celjani še veljavno pogodbo.

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Kariero glavnega trenerja je po obdobju pomočnika pri turškem Galatasarayu sicer začel prav pri ljubljanski Olimpiji, ki jo je vodil v šampionski sezoni 2022/23, nato pa se je preselil k Celju. Po vmesni postaji pri Bordeauxu se je 44-letni Španec vrnil na klop Celja na začetku sezone 2024/25 in tam ostal do februarja leta 2025.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Z Olimpijo je postal prvak v sezoni 2022/23, pokalni prvak pa je bil tako s Celjem kot Olimpijo. Celje je po izjemnem prvem delu sezone in njegovem odhodu osvojilo naslov v prejšnji sezoni.

Razlagalnik

Crvena zvezda, ustanovljena leta 1945 v Beogradu, velja za najuspešnejši in najbolj prepoznaven srbski nogometni klub. Klub je znan po svoji bogati zgodovini, zvestih navijačih, znanih kot 'Delije', in svojem stadionu Rajko Mitić, ki ga pogosto imenujejo 'Marakana'. Zgodovinsko gledano je klub dosegel vrhunec leta 1991, ko je osvojil naslov evropskega prvaka v pokalu državnih prvakov, kar ostaja eden največjih dosežkov v zgodovini nogometa na območju nekdanje Jugoslavije.

Dejan Stanković je eden najbolj prepoznavnih srbskih nogometašev vseh časov. Svojo kariero je začel prav pri Crveni zvezdi, kasneje pa je pustil globok pečat v italijanski Serie A, kjer je igral za Lazio in predvsem za milanski Inter, s katerim je leta 2010 osvojil ligo prvakov. Kot trener je Stanković vodil Crveno zvezdo v dveh obdobjih, kjer je s klubom dosegel številne domače naslove in ga uveljavil v evropskih tekmovanjih, preden je svojo trenersko pot nadaljeval v tujini.

Bundesliga je najvišja raven nemškega nogometnega ligaškega sistema. Ustanovljena je bila leta 1963 in je znana po izjemno visoki kakovosti nogometa, odlični infrastrukturi, polnih stadionih in visokem povprečnem obisku tekem. Liga je prepoznavna po svojem napadalnem slogu igre in razvoju mladih talentov, v njej pa tekmujejo nekateri izmed najbogatejših in najbolj zgodovinsko pomembnih klubov v Evropi, kot so Bayern München, Borussia Dortmund in Eintracht Frankfurt.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI15

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Xmmx
12. 08. 2026 20.24
Pod riero je celje igralo 10 x lepse kot igrajo sedaj..seveda ni trener kljucen ampak igralci pa vendarle..kot 2...v sloveniji uspevajo trenerji ,ki so dobri motivatorji..nasa mentaliteta je cisto nasprotje srpske prepotentne,zato samozavesti tam ne rabi vecat..sem pa skoraj preprican ,da bo tam uspesen..da ni bil uspesen v nemciji je kriv ego igralcev ne on..on rabi okolje kjer igralci niso nek visji nivo..nemdka liga je vseenk 1 nivo visje.. zvezda je dalec od stare slave
Odgovori
0 0
manga
12. 08. 2026 19.59
Sem navijač Zvezde vendar je to velika napaka Riere.
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+0
1 1
Xmmx
12. 08. 2026 20.19
Ti si res strokovnjak kaj je dobr in kaj ne.
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0 0
bandit1
12. 08. 2026 18.55
Pralni stroj deluje, v vseh klubih, ta pa še bolj, čentrifuga na 5000 obratov
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0 0
Bozjidar
12. 08. 2026 18.42
Ta epizoda bo kratkega veka,ceprav ga kot strokovnjaka cenim
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+3
3 0
Šumsko voče
12. 08. 2026 18.15
Zvezda adijo
Odgovori
0 0
Šumsko voče
12. 08. 2026 18.14
Zvezda adijo.propad zagotovljen
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0 0
Huki
12. 08. 2026 16.53
Ni to Slovenija. Srbi se mu ne bodo pustil, da dela kar če. Ne bo imel prostih rok tako, kot ne v Nemčiji.
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+3
4 1
RUBEŽ
12. 08. 2026 15.01
Ta model nima referenc za delo v tujini, razen pri nas ga še lahko uporabijo, povsod drugje pogori.
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+3
3 0
gullit
12. 08. 2026 14.28
Celotna upravo, športnega direktorja, bi bilo treba zamenjati, če ne se bo Cirkus nadaljeval, Riera bo samo eden od klovnov.
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+6
6 0
Vladimir.Krutov
12. 08. 2026 15.00
+
Odgovori
+3
3 0
royayers
12. 08. 2026 13.48
daleč najbolj precenjen trener. njegove metode na balkanu mogoče uspejo, kakorkoli, srečno.
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+2
6 4
MikeyD
12. 08. 2026 14.46
Ti imas pa res prazno glavo...
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+1
4 3
orthodox rs
12. 08. 2026 13.35
Cas bi bil za crazy Lalatovića in naj se cirkus nadaljuje...
Odgovori
+3
3 0
Ricketts
12. 08. 2026 12.25
Riera se bo zaje..al, če bo sprejel mesto trenerja.
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+4
4 0
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