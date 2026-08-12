Srbski mediji: Riera prevzema Crveno zvezdo

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Španec Albert Riera je bil pred slabim letom dni že skorajda ustoličen kot trener beograjske Crvene zvezde, toda vodstvo se je v zadnjem hipu odločilo za Dejana Stankovića in mu za podpis namenilo šestmestno denarno številko. Vendar so se stvari sedaj obrnile. Po poročanju srbskih medijev bo Riera le dočakal trenersko kariero pri Crveni Zvezdi.

Dejan Stanković naj bi takoj po blamaži in izpadu proti izraelskemu prvaku podal odstopno izjavo. Bo njegov naslednik Albert Riera? FOTO: AP

"Španec je imel tudi druge ponudbe, a se je odločil za prihod v najtrofejnejši srbski klub. Njegova pogodba z Zvezdo naj bi veljala do junija 2029. Uradno naj bi ga predstavili najkasneje v petek ," pišejo nekateri srbski mediji.

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Po Olimpiji, Celju in Franciji neuspešna epizoda v Nemčiji



Nekdanji trener Celja in Olimpije Albert Riera je nazadnje deloval v Bundesligi. Na klopi Eintrachta iz Frankfurta je zdržal tri mesece in pol. Riera se je takrat v Nemčijo preselil za odškodnino v višini 1,3 milijona evrov, saj je imel s Celjani še veljavno pogodbo.

Kariero glavnega trenerja je po obdobju pomočnika pri turškem Galatasarayu sicer začel prav pri ljubljanski Olimpiji, ki jo je vodil v šampionski sezoni 2022/23, nato pa se je preselil k Celju. Po vmesni postaji pri Bordeauxu se je 44-letni Španec vrnil na klop Celja na začetku sezone 2024/25 in tam ostal do februarja leta 2025.

Albert Riera FOTO: Profimedia

Z Olimpijo je postal prvak v sezoni 2022/23, pokalni prvak pa je bil tako s Celjem kot Olimpijo. Celje je po izjemnem prvem delu sezone in njegovem odhodu osvojilo naslov v prejšnji sezoni.