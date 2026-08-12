Srbski mediji: Riera prevzema Crveno zvezdo

Španec Albert Riera je bil pred slabim letom dni že skorajda ustoličen kot trener beograjske Crvene zvezde, toda vodstvo se je v zadnjem hipu odločilo za Dejana Stankovića in mu za podpis namenilo šestmestno denarno številko. Vendar so se stvari sedaj obrnile. Po poročanju srbskih medijev bo Riera le dočakal trenersko kariero pri Crveni Zvezdi.
"Španec je imel tudi druge ponudbe, a se je odločil za prihod v najtrofejnejši srbski klub. Njegova pogodba z Zvezdo naj bi veljala do junija 2029. Uradno naj bi ga predstavili najkasneje v petek ," pišejo nekateri srbski mediji.
Po Olimpiji, Celju in Franciji neuspešna epizoda v Nemčiji
Nekdanji trener Celja in Olimpije Albert Riera je nazadnje deloval v Bundesligi. Na klopi Eintrachta iz Frankfurta je zdržal tri mesece in pol. Riera se je takrat v Nemčijo preselil za odškodnino v višini 1,3 milijona evrov, saj je imel s Celjani še veljavno pogodbo.
Kariero glavnega trenerja je po obdobju pomočnika pri turškem Galatasarayu sicer začel prav pri ljubljanski Olimpiji, ki jo je vodil v šampionski sezoni 2022/23, nato pa se je preselil k Celju. Po vmesni postaji pri Bordeauxu se je 44-letni Španec vrnil na klop Celja na začetku sezone 2024/25 in tam ostal do februarja leta 2025.
Z Olimpijo je postal prvak v sezoni 2022/23, pokalni prvak pa je bil tako s Celjem kot Olimpijo. Celje je po izjemnem prvem delu sezone in njegovem odhodu osvojilo naslov v prejšnji sezoni.
Crvena zvezda, ustanovljena leta 1945 v Beogradu, velja za najuspešnejši in najbolj prepoznaven srbski nogometni klub. Klub je znan po svoji bogati zgodovini, zvestih navijačih, znanih kot 'Delije', in svojem stadionu Rajko Mitić, ki ga pogosto imenujejo 'Marakana'. Zgodovinsko gledano je klub dosegel vrhunec leta 1991, ko je osvojil naslov evropskega prvaka v pokalu državnih prvakov, kar ostaja eden največjih dosežkov v zgodovini nogometa na območju nekdanje Jugoslavije.
Dejan Stanković je eden najbolj prepoznavnih srbskih nogometašev vseh časov. Svojo kariero je začel prav pri Crveni zvezdi, kasneje pa je pustil globok pečat v italijanski Serie A, kjer je igral za Lazio in predvsem za milanski Inter, s katerim je leta 2010 osvojil ligo prvakov. Kot trener je Stanković vodil Crveno zvezdo v dveh obdobjih, kjer je s klubom dosegel številne domače naslove in ga uveljavil v evropskih tekmovanjih, preden je svojo trenersko pot nadaljeval v tujini.
Bundesliga je najvišja raven nemškega nogometnega ligaškega sistema. Ustanovljena je bila leta 1963 in je znana po izjemno visoki kakovosti nogometa, odlični infrastrukturi, polnih stadionih in visokem povprečnem obisku tekem. Liga je prepoznavna po svojem napadalnem slogu igre in razvoju mladih talentov, v njej pa tekmujejo nekateri izmed najbogatejših in najbolj zgodovinsko pomembnih klubov v Evropi, kot so Bayern München, Borussia Dortmund in Eintracht Frankfurt.
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