Iniesta: Rakitić mora ostati na Camp Nouu

Ivan Rakitić in Andres Iniesta na tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva leta 2016 med Hrvaško in Španijo.

"V nobenem primeru ne bi prodal Ivana Rakitića. Pri 31 letih je še dovolj agilen in zmožen igranja na najvišji kakovostni ravni. Po mojem mnenju gre za izjemnega nogometaša, ki je prispeval levji delež k osvojitvi številnih lovorik v zadnjih petih sezonah. To, da v letošnji sezoni ne začenja tekem v začetni enajsterici, ne pomeni, da ni več odličen igralec," je pojasnil 35-letni član japonskega Vissel Kobeja in pristavil: "Težko je tako kakovostnega nogometaša pustiti na rezervni klopi, toda to so sladke skrbi za trenerja Ernesta Valverdeja. Barcelona ima namreč veliko število izjemnih igralcev, med katerimi vlada zdrava konkurenca. V vsakem primeru Barcelona še naprej potrebuje Ivana Rakitića."