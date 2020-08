Lorenzo Insigne: Barca je izkoristila svoje priložnosti, mi jih nismo

Kapetan Napolija Lorenzo Insigne je strnil misli po izpadu iz Lige prvakov proti Barceloni. Na Camp Nouu so Katalonci slavili s 3:1, po mnenju italijanskega reprezentanta pa je odločilo to, da je Blaugrana izkoristila svoje priložnosti, medtem ko jih gostje niso. Insigne je še dejal, da so s trenerjem Gennarom Gattusom na pravi poti in bodo v prihodnje še boljši, kot so bili letos.

icon-expand Gennaro Gattuso in Lorenzo Insigne. FOTO: AP "Barcelona ni bila boljša od nas, le izkoristila je priložnosti, ki si jih je priigrala. Mi jih žal nismo in to nas je stalo napredovanja. Zaradi izpada smo zagotovo razočarani, kljub temu pa menim, da smo odigrali dobro tekmo. Morda bi lahko v prvem delu postorili kaj več, a tako pač je." je zaSky Sport Italia po tekmi povedal Lorenzo Insigne. "Pred povratnim srečanjem so nogometaši Barcelone imeli nekaj tednov počitka, medtem ko smo mi iz vikenda v vikend igrali, kar je bilo tokrat nedvomno poznati," je morebitne razloge za poraz v prestolnici Katalonije še iskal krilni nogometaš, ki je postal prvi Italijan z zadetkoma na Camp Nouu in Santiago Bernabeuu v Ligi prvakov. PREBERI ŠE Polčas Messijeve čarovnije dovolj za Barco, po Napoliju sledi Bayern Strelec edinega zadetka za Napoli je prepričan, da je klub s trenerjem Gennarom Gattusomna pravi poti: "V naslednjo sezono bomo vstopili še boljši. Smo na pravi poti, vsi vidimo, kaj si želi Gattuso doseči, in mu zato sledimo. Ustvarjamo si veliko priložnosti, ki pa jih ne znamo izkoristiti. Tudi danes je bilo tako. Ko bomo to popravili, bomo nevarni vsakomur."