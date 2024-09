Bitka velikanov tokrat brez golov, a Inzaghi je zadovoljen: moramo le izkoristiti priložnosti

Obe ekipi sta pripravili nekaj priložnosti, Inter pa se je predvsem osredotočil na trdo delo v obrambi in hitre ter neposredne protinapade, ki tokrat niso obrodili sadov. Pri Milančanih sta bila najbližje zadetku Mehdi Taremi in Matteo Darmian . Trener Interja Simone Inzaghi je bil po težkem gostovanju zadovoljen s pristopom svojih varovancev.

"Danes smo igrali dobro in moštvo je skupaj trdo delalo. Imeli smo več priložnosti, da ranimo City. V prvem polčasu smo igrali dobro, v drugem pa smo imeli nekaj težav. Tako moramo nadaljevati. Nikoli ni lahko igrati pri njih, ampak vemo, da smo tehnično močna ekipa in moramo izkoristiti priložnosti v napadu. Taremijeva priložnost je bila izjemna, Darmian bi tudi lahko streljal v drugem polčasu, ampak je raje podal Nicoli Barelli . Zelo rad bi zmagal, ampak vseeno je to bila izjemna predstava," je svoje varovance pohvalil Inzaghi.

"To tekmo smo igrali kot moštvo, ki je minulo sezono dominiralo v ligi in želi letos doseči več v Ligi prvakov. Pred dvema sezonama smo dosegli finale in nadaljujemo s trdim delom, saj rastemo in nabiramo izkušnje. Igralci želimo zmagovati, kar se pričakuje, ko igraš za Inter. Dokazali smo, da se lahko kosamo tudi z vrhunskimi ekipami, kot je Inter. Naš odnos me je impresioniral. Po ne ravno najboljši predstavi (minuli konec tedna v Serie A op. a.) bi sem lahko prišli z blokado, ampak od sebe smo dali 200 odstotkov. To je ključno, če želiš zmagovati na vseh tekmovanjih," je recept za uspešno sezono po obračunu zrecitiral kapetan Interja Nicolo Barella.