Inter po zmagi nad Feyenoordom z eno nogo že v četrtfinalu

Nogometaši milanskega Interja so na prvi tekmi osmine finala nogometne Lige prvakov gostovali pri Feyenoordu in slavili z 0:2. Varovanci Simoneja Inzaghija so tako ped povratno tekmo, ki bo na sporedu že prihodnji torek, opravili levji delež dela. Na preostalih tekmah se ravnokar merijo Benfica in Barcelona, Bayern München in Bayer Leverkusen ter seveda derbi večera PSG - Liverpool, ki ga lahko v živo gledate na Kanalu A in VOYO.