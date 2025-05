V taboru Interja že pogledujejo proti finalu Lige prvakov

Nogometaši Interja so sezono na Apeninskem polotoku sklenili s pričakovano zmago proti moštvu iz slikovitega Coma (2:0). A uspeh na zadnji tekmi italijanskega prvenstva ni pretirano razveselil Simoneja Inzaghija in njegove varovance, saj je tri točke vknjižil tudi Napoli, ki je z 2:0 premagal Cagliari in se razveselil četrtega scudetta.

Parižane generalka pred finalom elitne Lige prvakov čaka nocoj, ko se bodo v finalu francoskega pokala pomerili z Reimsom. PSG si je sicer že pred tedni zagotovil državni naslov.