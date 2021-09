Ancelotti pred tekmo z Interjem: Želimo si dobro začeti Ligo prvakov

"Inter ima zelo dobre posameznike, je v pozitivnem obdobju in nedavno je osvojil italijansko prvenstvo. Upamo, da bomo konkurenčni," je izpostavil trener Reala Carlo Ancelotti. "Šlo bo za zahteven obračun, Inter ima podobno strukturo kot v preteklem letu, drugega trenerja, novi stimulans. Želimo si zmagati, nadzirati obračun in igrati dobro. Želimo si dobro začeti Ligo prvakov, ki je za ta klub tako zelo posebna," je še poudaril 62-letni strokovnjak.

Italijan se vrača na stadion, ki ga zelo dobro pozna, saj je na njem preživel vrsto let tako v vlogi nogometaša kot trenerja. A v dresu AC Milana, velikega mestnega rivala nocojšnjega Realovega nasprotnika Interja. "Težko je reči, če je katera od ekip favorit Lige prvakov, preden se je tekmovanje začelo. Madrid bo tekmoval kot vedno. Včasih zmaga, večkrat kot vsi ostali. Toda ideja je tekmovati, kolikor možno se da. Nasprotniki so zelo močni, težko bi rekel, kdo je favorit. Borili se bomo za vse," je cilje v tej sezoni Lige prvakov nekako opisal Ancelotti. Ta je, vsaj kot je bilo vidno na prvih tekmah, prerodil Juniorja Viniciusa, ki deluje bolj osredotočeno in zbrano v zaključkih napadalnih akcij. "Obravnavam ga kot vse ostale, ženem ga na treningih, govorim mu, da mora delati, vse ostalo pa je kakovost nogometaša. Igra samozavestno, ima veliko navdiha. Tisti nekoliko slabši časi so mu morda služili kot motivacija," je predstave talentiranega Brazilca, ki s svojo hitrostjo povzroča številne preglavice nasprotnikovim branilcem, opisal legendarni Carletto.

Ta ima na Ligo prvakov in Real Madrid zelo lepe spomine, saj je nazadnje, ko je vodil galaktike, osvojil tako zelo želeno 'Decimo' (deseti naslov Reala v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju). "Zame je Liga prvakov nekaj posebnega: dvakrat sem jo osvojil kot nogometaš in nekajkrat v vlogi trenerja. O 'Decimi' lahko rečem le to, da je spomin še zelo živ in poseben," je poudaril Ancelotti.