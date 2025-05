Odličen uvod v münchenski finale: Interju s Slovencem Topalovićem naslov Primavere

Samo v prvenstvu Primavere je v 29 nastopih dosegel osem zadetkov in prispeval štiri asistenceUpati je, da bo Inzaghija 19-letni Topalović prepričal tudi poleti. Slovenec je odigral točno 43 tekem. Pred dnevi vpoklican v slovensko reprezentanco do 21 let za nastop na Euru na Slovaškem. Selektor Andrej Razdrh ga na pripravah v Mariboru pričakuje že v kratkem.

Naslov prvaka Primavere

Na predvečer finala Lige prvakov je klub iz lombardisjek rpestolnice že osvojil laskavo lovoriko, tokrat po zaslugi podmladka. Topalović in njegovi soigralci so se v finalu tekmovanja Primavera pomerili s Fiorentino in slavili z rezultatom 3:0. Slovenec je začel tekmo, med strelce se sicer ni vpisal, je pa z dobro igro do 77. minute, ko je odšel z igrišča, prispeval svoj delež k prvemu naslovu prvaka za Inter po letu 2022. Inter je tudi najuspešnejši klub tega tekmovanja z enajstimi naslovi.