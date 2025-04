Inter z minimalno prednostjo nad Bayernom

V Münchnu je domači Bayern Inter iz Milana pričakal brez poškodovanega Jamala Musiale , kljub temu pa v prvem polčasu imel svoje priložnosti za to, da ne bi zaostajal po 45 minutah. Predvsem Harry Kane , z desetimi goli drugi strelec tekmovanja, je imel v 26. minuti izjemno priložnost za 1:0, a je neoviran zadel le vratnico.

V drugem polčasu je v 56. minuti Martinez znova nevarno meril, sicer pa so Italijani dobro preprečevali nemške namere pri lovljenju izenačujočega gola. Pritisk Bavarcev pa je obrodil sadove v 85. minuti, ko je iz bližine zadel veteran Thomas Müller. Toda veselje ni trajalo dolgo, tri minute pozneje je namreč Inter spet vodil, ko je Davide Frattesi zadel z roba petmetrskega prostora.

V sredo bosta še dve četrtfinalni tekmi. Barcelona bo gostila Borussio Dortmund, Paris Saint-Germain pa Aston Villo. Povratne tekme bodo 15. in 16. aprila. V polfinalu se bosta med seboj merila boljša iz dvobojev Arsenal - Real Madrid in PSG - Aston Villa ter zmagovalca dvobojev Barcelona - Borussia in Bayern - Inter.