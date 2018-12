Handanovićeva premiera v Ligi prvakov kratkega daha

Samir Handanović, ki že vrsto let sodi med najboljše vratarje na svetu, je pri 34 letih prvič nastopil v Ligi prvakov. Kazalo je že, da bo izkušeni Ljubljančan s črno-modrimi dočakal tudi pomlad med elito, a so Milančani proti odpisanemu PSV-ju zgolj remizirali (1 : 1), Tottenham pa je z golom v končnici tekme v Barceloni poskrbel, da so Italijani izpadli in se bodo tolažili v Ligi Evropa.

Luciano Spalletti FOTO: AP

Inter nekdanjega vratarja slovenske izbrane vrste Samirja Handanovića je v Milanu igral 1 : 1 z ekipo PSV in si je na tretjem mestu zagotovil le Ligo Evropa. V predtekmovalni skupini B sta se tako obe tekmi končali z 1 : 1, Inter si je točko razdelil v dvoboju z ekipo PSV Eindhoven, ki je ob polčasu po zadetku Hirvinga Lozana (13.) vodila, Mauro Icardipa je v 73. minuti poskrbel, da so bili nekaj časa v Ligi prvakov domači. Na drugi tekmi skupine je namreč Barcelona v dvoboju s Tottenhamom od sedme minute vodila po golu Ousmana Dembeleja za 1 : 0. Nato pa je angleško zasedbo v osmino finala Lige prvakov popeljal Lucas Mouraz izenačenjem v 85. minuti. Barcelona je bila že pred tem zanesljiva zmagovalka skupine. Veliki osmoljenec je Internazionale, ki je imel vse v svojih rokah, saj ni bilo pričakovati zmageTottenhama na Camp Nouu. Izkazalo se je, da je bil Londončanom dovolj remi, saj so črno-modri doma spodrsnili. "Razočaranje je veliko," je sprva priznal trenerInterja Luciano Spalletti.





Mauro Icardi FOTO: AP

"Nismo uspeli zadržati prepotrebne mirnosti, kljub temu, da je bilo prav vse še mogoče. Izgubljali smo žogo, taktično nismo bili dovolj disciplinirani in puščali možnosti za hitre protinapade gostov. Ko je napetost rasla, smo izgubljali nadzor nad tekmo. Imeli smo priložnosti, a nismo imeli pravega pristopa. Izenačili smo, imeli "momentum" na naši strani, toda morda so bili igralci preveč obremenjeni z razpletom tekme v Barceloni. Kot da bi sumili, da se bo tam nekaj zgodilo proti našim željam," je razloge za neuspeh v pogovoru z Gazzetto Dello Sport iskal trener InterjaSpalletti. Barcelona, ki je nastopila z rezervno postavo, je proti Tottenhamuvodila vse do 85. minute, nato pa je Lucas Moura izenačil in šokiral navijače črno-modrih.





Samir Handanović se je zaman veselil zadetka Maura Icardija za izenačenje. Sledil je gol na Camp Nouu in veliko razočaranje v taboru Interja. FOTO: Reuters