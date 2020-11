Za Inter in Real na San Siru velja le zmaga

Zdaj zmago še kako potrebuje tudi Inter, saj ima po treh odigranih na računu vsega dve točki. Črno-modri imajo pred tekmo z Realom odlično popotnico iz domačega prvenstva, ko so proti Torinu preobrnili poraz v zmago, potem ko so zaostajali že z 0:2, na koncu pa slavili s 4:2. Močno oslabljeni Real je nevarno živel na gostovanju v Villarrealu in na koncu zgolj remiziral. "Mislim, da nam je tekma proti Torinu dala prepotrebno samozavest pred spopadom z Realom. Ekipa je vnovič pokazala iz kakšnega testa je, kakšen je njen karakter in potrdila, da se nikoli ne preda. Prav takšno tekmo z visoko samozavestjo, zavedanjem lastnih sposobnosti in nam,ero, da iz sebe iztisneš prav vse, kar imaš, potrebujemo proti Realu. Da so Madridčani ranljivi smo dokazali že na prvi tekmi na Santiagu," je bil za Gazzetto Dello Sport izčrpen trener Antonio Conte, ki se zaveda, da zgolj sve tri točke Milančane ohranjajo pri upanju na osmino finala. "Vemo, že remi bi bil za nas najverjetneje usoden. A težko je vstopiti v tekmo s spoznanjem, da proti Realu nujno potrebuješ zmago. Sami smo se spravili v ta položaj in sedaj se moramo iz njega izvleči. Za nas bo tekma kot finale Lige prvakov."