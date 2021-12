Inzaghi: Inter je v Madridu zmagal le enkrat, a smo samozavestni

Špansko-italijanski obračun na stadionu Santiago Bernabeu pomeni prestižni boj za prvo mesto v skupini D, saj sta si obe moštvi že zagotovili nastope v zaključnih bojih. V boljšem položaju so galaktiki, ki igrajo doma, poleg tega imajo dve točki več (12:10) in jim za prvo mesto zadošča že točka. Na prvi medsebojni tekmi v skupinskem delu je na gostovanju v Milanu zmagal Real po golu Rodryga v 89. minuti tekme (0:1).

Pri tem dvoboju evropskih nogometnih velikanov gre tudi za prestiž in tekme se veseli tudi trener Interja, Simone Inzaghi, ki bo imel tudi v Madridu velike rezultatske ambicije: "Za nas je to pomembna tekma. V Madridu je Inter zmagal le enkrat in vemo, da ne bo lahko. Igrali bomo z veliko željo in odgovornostjo, da se pokažemo v dobri luči."

"Kot sem dejal, je za nas to pomembna tekma. Res je, da smo se oboji že uvrstili v nadaljevanje tekmovanja, zato pričakujem izjemno tekmo. Na prvi medsebojni tekmi smo dobro igrali, vendar ni bilo dovolj, sedaj bomo morali pokazati še nekaj več. Real ima ne glede na odsotnost Benzemaja veliko kvalitetnih igralcev. Vedno smo delovali v pravi smeri. Smo v pozitivni seriji, kar nam daje veliko samozavesti," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal trener italijanskega moštva.

Trener črno-modrih bo lahko računal na Lautara Martineza, ne pa tudi na Joaquina Correo. O trenutnih kadrovskih težavah je dejal: "Ne bo Ranocchie, Darmiana, Satriana in Corree, ki se je poškodoval v nedeljo na Olimpicu. Škoda zanj, ker je bil v dobri formi. To za nas ni prva takšna izguba, nekako bomo preživeli tudi to. Lautaro je treniral brez težav, za De Vrija in Kolarova pa bomo videli."

O rojaku na klopi Reala, Carlu Ancelottiju, pa pravi: "To, kar je Carlo storil v karieri, pove vse o njem. Pred prvo tekmo sva govorila in to mi je vedno v veliko zadovoljstvo. Vesel sem, da mu gre dobro v ligi, imajo super sezono."