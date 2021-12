Brozović bo po novi pogodbi drugi najbolje plačani hrvaški nogometaš

Milanski Inter je po bolj zadržanem začetku sezone, ko ni bil prepričljiv tako v domačem prvenstvu kot tudi v Ligi prvakov, v zadnjem mesecu ali dveh ujel zalet in je prepričljivo prvi na Apeninskem polotoku in s tem v dobri poziciji, da ubrani lanskoletno lovoriko. Prebil se je tudi v izločilne boje Lige prvakov, kjer ga na prvi stopnici čaka otoški Liverpool. Pomembno vlogo v igri trenerja Simoneja Inzaghija ima Hrvat Marcelo Brozović, ki bo v kratkem podaljšal pogodbo s črno-modrimi.

Marcelo Brozović je že vrsto let, in to pod taktirko vseh trenerjev, ki so si v minulih sezonah izmenjali dirigentsko palico pri črno-modrih, gonilna sila milanskega Interja na sredini igrišča.

Marcelo Brozović je bil velika želja Antonia Conteja ob njegovem prihodu v Tottenham. Pred tem je bil večkrat na radarju Reala, kjer že vrsto let odlično igra njegov prijatelj Luka Modrić.

Nič čudnega, da 29-letnega vezista že nekaj časa snubi kar precej najbolj bogatih in najbolj uglednih klubov, a hrvaški reprezentant ostaja zvest Milančanom. Nekaj pretresov je bilo pred sezono, ko je na trenutek kazalo, da se bo "Broz" poslovil, saj Inter ni sledil njegovim (večjim) finančnim zahtevam, nato pa so se dogovorili, da bodo o novi pogodbi vnovič spregovorili med sezono. In očitno je čas božično-novoletnih praznikov pravi za zajetno darilo v obliki donosnejše pogodbe.

"Brozović in inter sta bila kar nekaj časa vsak na svoji strani in kazalo je, da bo Hrvat po koncu sezone prost brez odškodnine, saj Inter ni sledil njegovim zahtevam. Še več, vodstvo Milančanov je priznalo, da nima denarja, ki ga Brozović zahteva. Hrvat naj bi želel več kot sedem milijonov evrov letne plače, Inter je bil pripravljen odšteti slabih pet. A kot je to v navadi, sta se strani srečali nekje v sredini in izkušeni vezist bo po novem pospravil šest milijonov evrov na leto, pogodbo pa bo podpisal do konca sezone 2025," je izčrpen italijanski rožnati časnik Gazzetta Dello Sport, ki je opazil še nekaj.

"Če bo, oziroma ko bo, Brozović dahnil usodni da in podpisal novo večletno pogodbo, se bo uvrstil na drugo mesto najbolje plačanih hrvaških nogometašev. Takoj za Luko Modrićem, ki pri Realu letno pospravi dobrih devet milijonov evrov," zaključuje Gazzetta.