Simeone: Fantom zaupam 100-odstotno, točno vedo, kako izločiti Inter

UEFA LP: Atletico Madrid - Inter

Nogometaši milanskega Interja so unovčili prednost domačega igrišča na prvi tekmi osmine finala elitne Lige prvakov in z 1:0 slavili proti madridskemu Atleticu našega Jana Oblaka. Ta je moral po žogo v svojo mrežo v 79. minuti, po tem, ko je predhodno obranil strel Lautara Martineza, a je nato razpoloženi Marko Arnautović "odbitek" poslal za njegov hrbet za zasluženo zmago črno-modrih.

Sedaj so na potezi Atleti, ki v zadnjem obdobju ne blestijo, pa tudi rezultati jih ne spremljajo, saj so v španskem prvenstvu celo izgubili na gostovanju pri odpisanemu Cadizu. Zdi se, da je prav Liga prvakov za Diega Simeoneja in druščino velika in verjetno edina priložnost za odmeven rezultat v tej sezoni.

Atleti so izpadli v španskem pokalu, v prvenstvu so daleč od boja za naslov prvaka, tako da jim ostane "le" še Liga prvakov. "Pripravljeni smo oziroma pripravljeni bomo. Zavedamo se velike priložnosti in tudi zahtevnosti naloge," je iz prve za madridski AS izstrelil trener rdeče-belih Simeone. Ta, kot trdi, prav posebej taktike za odločilni obračun na stadionu Wanda Metropolitano ne bo menjal.

"Odigrali smo zelo dobro tekmo v Milanu, kjer smo pričakovano na obdobje trpeli, a gol dobili preveč poceni in to v zaključku tekme. Škoda zadetka, toda vse je odprto na povratnem obračunu," sporoča 52-letni Argentinec na klopi rdeče-belih, ki sploh še ni izgubil tekme v izločilnih bojih Lige prvakov, ko gre za obračune na do mačem stadionu.

Žreb četrtfinalnih parov bo v petek, 15. marca. Četrtfinalni obračuni bodo 9. in 10. ter 16. in 17. aprila, polfinale 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.

"Vem za ta podatek, toda mi v sredo zvečer potrebujemo zmago. To, da ne izgubimo ne bo dovolj," je še povedal dolgoletni strateg Madridčanov, ki svojim fantom povsem zaupa. "Sploh ne potrebujem motivacijskega govora pred tekmo. Fantje točno vedo, kaj storiti in kako premagati Inter. Jim 100-odstotno zaupam," je pogovor za AS končal Diego Simeone in še enkrat pozdravil vrnitev Francoza Antoineja Griezmanna v ekipo. "Z Njim smo povsem druga ekipa. In tudi moramo biti prepričljivejši kot v Milanu, saj je Inter ena najboljših ekip na svetu ta hip."

Simone Inzaghi

Inzaghi: Kakršno koli branjenje rezultata odpade

Inter je v sijajni formi. Na domačem prvenstvu maršira proti novemu naslovu prvaka, saj ima že skorajda neulovljivo točkovno prednost, tako da se lahko v miru osredotoči na veliki evropski izziv. Ne gre pozabiti, da je Inter aktualni finalist Lige prvakov. "Ko si enkrat v finalu in izgubiš si, seveda, hočeš prihodnjič več. In tudi mi bi radi korak naprej, toda do tega cilja je še veliko ovir. Ne gledamo toliko naprej, saj nas že na prvi oviri čaka zahtevno delo na gostovanju v Madridu," je Gazzetti Dello Sport zaupal strateg Interja Simone Inzaghi, ki pričakuje povsem drugačno tekmo, kot je bila tista v lombardijski prestolnici.

"Na prvi tekmi smo izkoristili zgolj eno izmed številnih priložnosti. Še dobro, da smo jo. Takšne tekme, ko dominiraš, a nisi pri strelu, lahko tudi nesrečno izgubiš. Imamo majhno prednost, na katero pa se ne gre zanašati," še pravi trener črno-modrih, ki je prepričan, da bo njegov ekipa morala zabiti vsaj en gol za napredovanje med osem v Evropi.

Spomin na prvo tekmo, ko je Inter slavil minimalno zmago (1:0).

"Imamo igralce, ki lahko zablestijo in zabijejo gol na vsakem stadionu. Gotovo bomo prihajali do pomembnih situacij v napadu in tudi do priložnosti. treba bo biti zbran in izkoristiti ponujeno. Pričakujem pa precej bolj taktičen boj. Konec koncev ekipi deli le en gol s prve tekme," je previden Inzaghi.