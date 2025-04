Inter trpel, a napredoval v polfinale

Milančani so pretekli teden v Münchnu iztržili zelo ugoden izid in slavili z 2:1. V prestolnici mode je bil povratni obračun, ki so ga sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem, precej izenačen, prvi polčas pa se je končal brez zadetkov.

V nadaljevanju so hitro povedli gostje, Harry Kane je v 52. minuti poskrbel, da so Bavarci v skupnem izidu izenačili. A veselje Nemcev je bilo kratkotrajno, saj so domači za 1:1 zadeli šest minut kasneje in znova povedli v skupnem seštevku po golu Lautara Martineza. Argentinski napadalec je postal prvi igralec Interja, ki se je vpisal med strelce na petih zaporednih tekmah v Ligi prvakov.