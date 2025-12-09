Inter lovi neposredno končnico, Liverpool pa mir v hiši

Osrednja tekma šestega kroga nogometne Lige prvakov, ki jo bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO, ko se začne studijski del, se boi odvila v lombardijski prestolnici, kjer se bosta udarila domači Inter in Liverpool. Gostje še iščejo pot iz rezultatske krize, Milančani pa imajo za sabo serijo treh domačih zmag v italijanskem prvenstvu. Gost voditeljice Sanje Modrić je selektor mlade slovenske reprezentance Andrej Razdrh.

UEFA LP: Inter - Liverpool FOTO: VOYO icon-expand

Predogled tekme Inter Milan - Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

Inter je v tej sezoni po številu doseženih zadetkov z naskokom najbolj učinkovito moštvo italijanskega prvenstva. Bolj napadalen pristop gre pripisati predvsem romunskemu trenerju Christianu Chivuju, ki je pred to sezono prevzel nerrazzure. 45-letnik je sicer legenda kluba, z njim je kot igralec v obdobju med leti 2007 - 14 osvojil vse, kar se je dalo. Vsaj za zdaj velja za dostojenga naslednika Simoneha Inzghija, ki je črno-modre pred njim vodil štiri sezone.

Po porazu v finalu Lige prvakov konec maja je Simone Inzaghi šel uteho iskat na Bližnji vzhod, tisti trenutek ne ravno najbolj priljubljen položaj je prevzel Christian Chivu. 45-letnik ni bistveno spremenil postavitve predhodnika, je igralcem vseeno dal več svobode v igri, dovolil bolj napadalen nogomet. Zelo rad govori o tisti zmagovalni miselnosti, ki jo je Inter imel, ko je zanj igral on.

Christian Chivu FOTO: AP icon-expand

Črno-modri so bili v finalu še leta 2023 in, kot omejeno, 2025. Obakrat poraženi. Tudi zato se o ciljih med elito v tej sezoni ne govori na glas, kar pa ne pomeni, da gre Italijanom slabo. Na uvodnih štirih tekmah so prav tolikokrat zmagali. Izgubili so le v zadnjem krogu proti madridskemu Atleticu. Chivu ima v mislih že naslednejga nasprotnika v Ligi prvakov - Liverpoool. Proti njemu se je v osmini finala leta 2008 opekel kot igralec Interja. Se bo zdaj uspel maščevati kot trener?