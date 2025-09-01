Svetli način
Liga prvakov

Iz Newcastla v Liverpool: Šved Isak rekorder prestopnega roka

Liverpool, 01. 09. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 29 minutami

Avtor
STA , M.J.
Švedski nogometni reprezentant Alexander Isak, ki je na seznamu selektorja Jona Dahla Tomassona za petkovo tekmo proti Sloveniji, je postal rekorder prestopnega roka. Kot poročajo mediji, se je švedski napadalec zadnji dan prestopnega roka v Angliji le preselil iz Newcastla v Liverpool za rekordnih 150 milijonov evrov.

Angleški prvaki so po tednih pogajanj dosegli dogovor z Newcastlom o prestopni vrednosti približno 150 milijonov evrov, med drugim poročajo Athletic, Sky Sports News in strokovnjak za prestope Fabrizio Romano. S selitvijo bo 25-letni Šved Alexander Isak postal najdražji prestop v zgodovini premier league. 

Alexander Isak in Viktor Gyokeres
Alexander Isak in Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia

Po poročanju medijev je Liverpool to poletje Bayerju iz Leverkusna že plačal 125 milijonov evrov, brez bonusov, za nemškega reprezentanta Floriana Wirtza. Athletic pa kot trenutni rekord lige v Angliji navaja podpis Enza Fernandeza s Chelseajem leta 2023 za ekvivalent 122 milijonov evrov. Isak bo še opravil zdravniški pregled in nato podpisal šestletno pogodbo, poročajo mediji.

V zadnjem času je bilo okoli Isakove selitve veliko hrupa. Napadalec si je obupno želel pridružiti Liverpoolu in je s svojim vedenjem in z izjavami povečal pritisk na Newcastle. "Resnica je, da so bile obljube dane in klub že dolgo pozna moje stališče," je na Instagramu zapisal Isak. "Če se obljube prelomijo in se izgubi zaupanje, se odnos ne more nadaljevati." V tem primeru bi bila ločitev najboljša možnost.

Klub je sicer v uradni izjavi ovrgel Isakove trditve na družbenih omrežjih. Hkrati je tudi Newcastle iskal zamenjavo za napadalca in ga našel pri VfB Stuttgartu. Isaka naj bi nadomestil reprezentant Nick Woltemade, ki se je srakam pridružil prejšnjo soboto za do 90 milijonov evrov.

Isak je v Newcastle prišel pred tremi leti iz španskega Real Sociedada. Pred tem se kot mlad igralec ni uveljavil v Borussii Dortmundu. V prejšnji sezoni je bil s 23 goli drugi najboljši strelec Premier League za Mohamedom Salahom iz Liverpoola in je imel ključno vlogo pri uvrstitvi Newcastla v Ligo prvakov.

KOMENTARJI (2)

športnik66
01. 09. 2025 09.11
+1
Tale Isak je pa res tipičen Šved - svetlolas, visok, pravi Viking. 😂
wsharky
01. 09. 2025 08.58
+2
pravi šved
