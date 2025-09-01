Iz Newcastla v Liverpool: Šved Isak rekorder prestopnega roka

Švedski nogometni reprezentant Alexander Isak, ki je na seznamu selektorja Jona Dahla Tomassona za petkovo tekmo proti Sloveniji, je postal rekorder prestopnega roka. Kot poročajo mediji, se je švedski napadalec zadnji dan prestopnega roka v Angliji le preselil iz Newcastla v Liverpool za rekordnih 150 milijonov evrov.

Angleški prvaki so po tednih pogajanj dosegli dogovor z Newcastlom o prestopni vrednosti približno 150 milijonov evrov, med drugim poročajo Athletic, Sky Sports News in strokovnjak za prestope Fabrizio Romano. S selitvijo bo 25-letni Šved Alexander Isak postal najdražji prestop v zgodovini premier league.

Alexander Isak in Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju medijev je Liverpool to poletje Bayerju iz Leverkusna že plačal 125 milijonov evrov, brez bonusov, za nemškega reprezentanta Floriana Wirtza. Athletic pa kot trenutni rekord lige v Angliji navaja podpis Enza Fernandeza s Chelseajem leta 2023 za ekvivalent 122 milijonov evrov. Isak bo še opravil zdravniški pregled in nato podpisal šestletno pogodbo, poročajo mediji.

V zadnjem času je bilo okoli Isakove selitve veliko hrupa. Napadalec si je obupno želel pridružiti Liverpoolu in je s svojim vedenjem in z izjavami povečal pritisk na Newcastle. "Resnica je, da so bile obljube dane in klub že dolgo pozna moje stališče," je na Instagramu zapisal Isak. "Če se obljube prelomijo in se izgubi zaupanje, se odnos ne more nadaljevati." V tem primeru bi bila ločitev najboljša možnost.