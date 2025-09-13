Isak pripravljen na Ligo prvakov: Čast je biti del šestkratnih prvakov

Z zaključkom reprezentančnega premora se prihodnji teden začenja nova sezona težko pričakovane nogometne Lige prvakov. Že v sredo bomo morda prvič na delu v majici Liverpoola videli švedskega napadalca Alexandra Isaka. Visokorasli golgeter, za katerim je dolgotrajna saga okoli prestopa iz Newcastla, je tudi o tem spregovoril po porazu proti Kosovu v dresu švedske reprezentance. Bo Isak nared za vseh 90-minut krstnega evropskega dvoboja z madridskim Atleticom našega Jana Oblaka?

Na prvi šolski dan je Alexander Isak dokončno zamenjal klubske barve. Odtlej je odigral pičlih 19 minut prav proti Kosovu, ko so Švedi izgubili z 0:2. "Trenutno sem samo razočaran nad to tekmo in kako se je odvijala," je takrat po porazu dejal švedski napadalec, ki na uvodni tekmi v Stožicah, kjer je Švedska remizirala s Slovenijo (2:2), ni igral.

Alexander Isak FOTO: Profimedia icon-expand

A zdaj je reprezentančnih obveznosti konec in napadalec Liverpoola se lahko osredotoči na novo klubsko sredino. "Veselim se, da bom spet dobil priložnost igrati klubski nogomet." 25-letnik se je moral v preteklih tednih ukvarjati z raznoraznimi pritiski. "Kar je bilo, je bilo. Jasno je, da nimajo vsi celotne slike. Takšen pač je nogomet. Ne morem komentirati vsega, kar se govori in piše."

V torek se na Kanal A in VOYO vrača elitna Liga prvakov s prenosom obračuna med madridskim Realom in Marseillem. V sredo bomo pospremili srečanje Liverpoola in Atletico Madrida, v četrtek pa dvoboj med Newcastlom ter Barcelono. S studijskim delom bomo pričeli ob 20.30.

Pred Redsi iz mesta Beatlov je prvi izziv v novi sezoni Lige prvakov. Na Anfield v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO) prihaja Atletico Madrid, ki v novi sezoni sploh še ni zmagal. Isak upa na prve minute v rdečem dresu in na sanjski debi pred svojimi novimi navijači. "Zelo sem vesel, da sem postal igralec Liverpoola, ker sem si to želel."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči