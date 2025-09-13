Isak pripravljen na Ligo prvakov: Čast je biti del šestkratnih prvakov

Na prvi šolski dan je Alexander Isak dokončno zamenjal klubske barve. Odtlej je odigral pičlih 19 minut prav proti Kosovu, ko so Švedi izgubili z 0:2. "Trenutno sem samo razočaran nad to tekmo in kako se je odvijala," je takrat po porazu dejal švedski napadalec, ki na uvodni tekmi v Stožicah, kjer je Švedska remizirala s Slovenijo (2:2), ni igral.
A zdaj je reprezentančnih obveznosti konec in napadalec Liverpoola se lahko osredotoči na novo klubsko sredino. "Veselim se, da bom spet dobil priložnost igrati klubski nogomet."
25-letnik se je moral v preteklih tednih ukvarjati z raznoraznimi pritiski. "Kar je bilo, je bilo. Jasno je, da nimajo vsi celotne slike. Takšen pač je nogomet. Ne morem komentirati vsega, kar se govori in piše."
Pred Redsi iz mesta Beatlov je prvi izziv v novi sezoni Lige prvakov. Na Anfield v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO) prihaja Atletico Madrid, ki v novi sezoni sploh še ni zmagal. Isak upa na prve minute v rdečem dresu in na sanjski debi pred svojimi novimi navijači. "Zelo sem vesel, da sem postal igralec Liverpoola, ker sem si to želel."
Šved se zaveda, kam je prišel in kaj ga čaka v nadaljevanju kariere. Evropski prestol, proti kateremu se pot pričenja naslednji teden, je vsekakor eden izmed ciljev vsake sezone. "Čast je biti del tako velikega kluba. Klub gradi na svoji zgodovini in to kar je ta klub že zdaj je nekaj, na kar sem sam zelo ponosen."
Bivši član Newcastla se bo moral hitro privaditi na vse, kar s seboj prinaša šestkratni zmagovalec Lige prvakov. "Zaenkrat je bilo vse super. Zelo prijetna atmosfera v trening centru, krasno okolje. Res dober začetek zaenkrat."
Aktualni angleški prvaki bodo po plodnem prestopnem roku letos očitno znova konkurenčni na vseh frontah.
