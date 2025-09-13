Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Isak pripravljen na Ligo prvakov: Čast je biti del šestkratnih prvakov

Liverpool, 13. 09. 2025 11.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jan Lukač , S.V.
Komentarji
0

Z zaključkom reprezentančnega premora se prihodnji teden začenja nova sezona težko pričakovane nogometne Lige prvakov. Že v sredo bomo morda prvič na delu v majici Liverpoola videli švedskega napadalca Alexandra Isaka. Visokorasli golgeter, za katerim je dolgotrajna saga okoli prestopa iz Newcastla, je tudi o tem spregovoril po porazu proti Kosovu v dresu švedske reprezentance. Bo Isak nared za vseh 90-minut krstnega evropskega dvoboja z madridskim Atleticom našega Jana Oblaka?

Na prvi šolski dan je Alexander Isak dokončno zamenjal klubske barve. Odtlej je odigral pičlih 19 minut prav proti Kosovu, ko so Švedi izgubili z 0:2. "Trenutno sem samo razočaran nad to tekmo in kako se je odvijala," je takrat po porazu dejal švedski napadalec, ki na uvodni tekmi v Stožicah, kjer je Švedska remizirala s Slovenijo (2:2), ni igral. 

Alexander Isak
Alexander Isak FOTO: Profimedia

A zdaj je reprezentančnih obveznosti konec in napadalec Liverpoola se lahko osredotoči na novo klubsko sredino. "Veselim se, da bom spet dobil priložnost igrati klubski nogomet."

25-letnik se je moral v preteklih tednih ukvarjati z raznoraznimi pritiski. "Kar je bilo, je bilo. Jasno je, da nimajo vsi celotne slike. Takšen pač je nogomet. Ne morem komentirati vsega, kar se govori in piše."

V torek se na Kanal A in VOYO vrača elitna Liga prvakov s prenosom obračuna med madridskim Realom in Marseillem. V sredo bomo pospremili srečanje Liverpoola in Atletico Madrida, v četrtek pa dvoboj med Newcastlom ter Barcelono. S studijskim delom bomo pričeli ob 20.30.

Pred Redsi iz mesta Beatlov je prvi izziv v novi sezoni Lige prvakov. Na Anfield v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO) prihaja Atletico Madrid, ki v novi sezoni sploh še ni zmagal. Isak upa na prve minute v rdečem dresu in na sanjski debi pred svojimi novimi navijači. "Zelo sem vesel, da sem postal igralec Liverpoola, ker sem si to želel."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šved se zaveda, kam je prišel in kaj ga čaka v nadaljevanju kariere. Evropski prestol, proti kateremu se pot pričenja naslednji teden, je vsekakor eden izmed ciljev vsake sezone. "Čast je biti del tako velikega kluba. Klub gradi na svoji zgodovini in to kar je ta klub že zdaj je nekaj, na kar sem sam zelo ponosen."

Bivši član Newcastla se bo moral hitro privaditi na vse, kar s seboj prinaša šestkratni zmagovalec Lige prvakov. "Zaenkrat je bilo vse super. Zelo prijetna atmosfera v trening centru, krasno okolje. Res dober začetek zaenkrat."

Aktualni angleški prvaki bodo po plodnem prestopnem roku letos očitno znova konkurenčni na vseh frontah.

nogomet liga prvakov isak liverpool
Naslednji članek

Xabi Alonso: Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mitičnega, to bo naš cilj

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256