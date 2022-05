Isco se poslavlja od Reala, a ostaja skrivnosten glede prihodnosti

Tridesetletni Isco je s kraljevim klubom osvojil 19 naslovov, vključno s tremi španskimi prvenstvi (2017, 2020 in 2022), španskim pokalom (2014), petkrat pa je bil del zmagovite ekipe v Ligi prvakov (2014, 2016, 2017, 2018 in 2022).

Vezist, ki je za Real Madrid na 246 tekmah zbral 37 golov, je na svojem profilu na Instagramu objavil, da odhaja iz Real Madrida, kluba, s katerim je v soboto osvojil pokal Lige prvakov. Galaktiki so z 1:0 na finalni tekmi tekmi v Parizu premagali zasedbo redsov iz Liverpoola in se tako že 14. v klubski zgodovini veselili lovorike v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

S tem je namigoval na Kyliana Mbappeja , ki so ga na internetu pogosto zbadali zaradi njegove domnevne podobnosti z Ninja-želvami in ki se je odločil zavrniti ponudbo Real Madrida ter je podaljšal pogodbo s PSG do leta 2025.

"Ko sem bil v Malagi, sem vedel, da bom odšel. Želel sem v drug klub, a potem je Real Madrid potrkal na moja vrata. Real Madridu ne moreš in ne smeš reči ne, čeprav so vedno izjeme," j e Isco pojasnil z emojijem želve.

"Prišla je decima (10. pokal zmagovalca Lige prvakov, ki ga je osvojil Real Madrid leta 2014) in vse, kar je sledilo, je zgodovina," je na Instagramu objavil Francisco Roman Alarcon Suarez oziroma, kot ga poznajo vsi, Isco.

"Rad bi se zahvalil svojim soigralcem, trenerjem, trenerskemu štabu, fizioterapevtom, delavcem v Valdebebasu in Santiagu Bernabeuu za vso delo, ljubezen in podporo, ki jo vsi potrebujejo in ki mi je nikoli ni manjkalo. Rad bi se zahvalil tudi navijačem, ki so me od prvega dne sprejeli na neverjeten način in ki spremljajo to ekipo na vseh koncih sveta!" je izrekel veliko zahval ob slovesu od belega dresa.

"Devet let pozneje se moj čas v klubu, ki je omogočil uresničitev vseh mojih otroških sanj, bliža koncu," je nadaljeval in sklenil: "Ne razumem, zakaj prirerajo zabavo na trgu Cibeles, če je 15. evropski pokal že na poti! Hahaha. Zbogom in Hala Madrid."

Zlati nogometni deček, ki je leta 2012 osvojil nagrado za najboljšega evropskega igralca do 21 let, je ostal skrivnosten o svojih prihodnjih izzivih, poroča francoska tiskovna agencija AFP, a zanesljivo mu mamljivih ponudb najboljših evropskih klubov ne bo manjkalo.